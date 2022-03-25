Мають бути конкретні гарантії, ми маємо негативний досвід Будапештського меморандуму, - Єрмак назвав країни, які мають стати гарантами безпеки для України

Про це Єрмак повідомив у своєму Telegram-каналі.



"Україна заслуговує бути одним із засновників нової системи безпеки, бо саме наша країна героїчно протистоїть одній з найбільших армій світу. Гарантами нашої безпеки мають бути постійні члени ООН. Ми би додали до них Туреччину, Німеччину, Канаду, Ізраїль. Також отримали інформацію про бажання долучитися до цього процесу від Італії", - сказав Андрій Єрмак в розмові з грузинськими журналістами.



Голова ОП також пригадав Будапештський меморандум, як поганий досвід для безпеки України.



"Ми зацікавлені, щоб долучалися й наші сусіди. Це мають бути конкретні працюючі гарантії, оскільки ми маємо негативний досвід Будапештського меморандуму, який більше точно не повторимо", - сказав голова ОП Андрій Єрмак.





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