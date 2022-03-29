США готують санкції проти РФ, щоб порушити її критичні ланцюги поставок
США планують ввести нові санкції проти секторів російської економіки, які мають вирішальне значення для підтримки її вторгнення в Україну
Про це розповів заступник міністра фінансів США Воллі Адейемо, повідомляє Reuters.
Він сказав, що розширення санкцій має бути спрямоване на підрив "здатності Кремля керувати військовою машиною".
"На додаток до санкцій проти компаній у секторах, які дають змогу Кремлю здійснювати агресію, ми також плануємо вжити заходів, щоб порушити їхні критичні ланцюги поставок", - заявив Адейемо.
"Наша мета - використовувати інтегрований підхід, який включає експортний контроль, який з часом стане руйнівним, і санкції, які завдають удару негайно", - додав заступник міністра і зауважив, що заходи спрямують на альтернативних постачальників, яких використовує Росія.
США очікують, що такі країни, як Китай та Індія, залишаться частиною світової фінансової системи.
"Система адаптувалася та сформована для країн, які прийшли, щоб значно скоротити бідність, і не лише для західних країн", - розповів він.
Адейемо зазначив, що система, яка дала початок санкційному тиску, потребує посилення.
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