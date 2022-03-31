США вводить нові санкції проти технологічних компаній та тих, хто допомагає Росії уникати попередніх обмежень

Про це повідомили в Мінфіні США, інформує Sky news.

Сьогодні, 31 березня, США ввели новий пакет санкцій проти Росії. Міністерство фінансів США заявило, що ввело санкції проти 21 юридичної особи та 13 осіб, включаючи акціонерну компанію "Мікрон", найбільшого російського виробника та експортера мікроелектроніки та найбільшого російського виробника мікросхем.

"Санкції націлені на операторів у російському технологічному секторі, щоб запобігти його ухиленню від безпрецедентних багатосторонніх санкцій та закупити критично важливі західні технології. Також вони поширюються на 21 юридичну особу та 13 фізичних осіб у рамках боротьби з мережами ухилення від санкцій Кремля та технологічними компаніями, які відіграють важливу роль у військовій машині Російської Федерації. Казначейство також визначило, що під санкції підпадають три нові галузі економіки Російської Федерації", - йдеться у повідомленні Мінфіну США.

Санкції введені у аерокосмічний, морський та електронний сектори. Цей крок дозволяє Вашингтону накладати санкції на будь-яку фізичну або юридичну особу, яка вирішила діяти в цих секторах, повідомили в Мінфіні.

Відзначається, що нові обмеження також спрямовані проти організаторів та виконавців кібератак.

Нагадаємо, введення нових санкцій США проти Росії обговорювали вчора під час телефонної розмови президенти США та України.

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