Оборонна, фінансова і гуманітарна допомога, санкції проти РФ: Зеленський поговорив із Байденом

Про це повідомляється на офіційному сайті Білого дому.



Президент Байден розмовляв сьогодні з Президентом Зеленським про поточну роботу Сполучених Штатів та їхніх союзників і партнерів щодо доставки військової, економічної та гуманітарної допомоги Україні та накладання серйозних санкцій на Росію за її агресію проти України.



У офіційному повідомленні Білого дому йдеться про те, що лідери обговорили, цілодобову роботу США над виконанням основних запитів України щодо надання допомоги.

А також про постійні зусилля Сполучених Штатів із союзниками та партнерами щодо виявлення додаткових можливостей для надання підтримки Україні.



Крім того, президент Байден проінформував Зеленського, що США мають намір надати українському уряду $500 млн прямої бюджетної допомоги.

Він також переглянув додаткові санкції та гуманітарну допомогу, про які йшлося минулого тижня.