"Росія використовує газ як зброю": міністерка енергетики Франції прокоментувала скорочення постачань від Газпрому
Міністерка енергетики Франції Агнес Панньє-Рунаше звинуватила Росію у використанні газу як зброї після скорочення постачань від Газпрому
Про це Панньє-Рунаше заявила в ефірі France Inter radio, передає Reuters.
Міністерка зробила відповідну заяву після того, як стало відомо, що французька компанія Engie отримуватиме від російської компанії "Газпром" менше газу. Скорочення постачання пов'язане з невирішеною контрактною суперечкою.
"Очевидно, що Росія використовує газ як зброю війни і ми повинні бути готові до найгіршого сценарію повного припинення постачання", - сказала Агнес Паньє-Рунаше.
Помічник міністерки в коментарі Reuters заявив, що "Газпром" не дотримується умов контрактів, і додав, що Франція диверсифікувала енергопостачання, тому останні скорочення не вплинуть на постачання газу взимку.
Зараз на Росію припадає менше 4% газового імпорту Engie порівняно з 17% до війни в Україні, сказав
Представник Engie повідомив виданню, що на Росію припадає менше 4% газового імпорту компанії порівняно з 17% до нападу РФ на Україну.
Речник уряду Олів'є Веран заявив, що газові сховища Франції заповнені на 90% і до кінця літа будуть заповнені повністю.
"Ми випереджаємо графік", - сказав Веран у ефірі France Inter radio.
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