Про це Панньє-Рунаше заявила в ефірі France Inter radio, передає Reuters.

Міністерка зробила відповідну заяву після того, як стало відомо, що французька компанія Engie отримуватиме від російської компанії "Газпром" менше газу. Скорочення постачання пов'язане з невирішеною контрактною суперечкою.

"Очевидно, що Росія використовує газ як зброю війни і ми повинні бути готові до найгіршого сценарію повного припинення постачання", - сказала Агнес Паньє-Рунаше.

Помічник міністерки в коментарі Reuters заявив, що "Газпром" не дотримується умов контрактів, і додав, що Франція диверсифікувала енергопостачання, тому останні скорочення не вплинуть на постачання газу взимку.

Зараз на Росію припадає менше 4% газового імпорту Engie порівняно з 17% до війни в Україні, сказав

Представник Engie повідомив виданню, що на Росію припадає менше 4% газового імпорту компанії порівняно з 17% до нападу РФ на Україну.

Речник уряду Олів'є Веран заявив, що газові сховища Франції заповнені на 90% і до кінця літа будуть заповнені повністю.

"Ми випереджаємо графік", - сказав Веран у ефірі France Inter radio.

30 липня стало відомо, що Росія не хоче перезапускати "Північний потік-1", пояснюючи це порушенням чинного контракту та незакінченими ремонтними роботами.

26 серпня стало відомо, що Росія щодня спалює на одному зі своїх заводів газ на $10 млн, який мали постачати до Німеччини.

Німеччина планує націоналізувати дочірню компанію "Газпрому" Gazprom Germania.

29 серпня видання Bloomberg повідомило, що ціна на електроенергію в Європі вперше зросла до 1000 євро.