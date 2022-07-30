Газпром шукає нові причини обмеження роботи Північного потоку - 1

Про це повідомляє ТАСС, з посиланням на слова заступника голови російської газової компанії "Газпром" Віталія Маркелова.

На думку чиновника, постачання турбіни до Німеччини замість Росії після ремонту в Канаді порушує умови чинного контракту та створює ризики санкцій з боку Європейського Союзу, також стає неможливим ремонт інших агрегатів.

Крім того, заступник голови "Газпрому" розповів, що компанія Siemens під час ремонту усунула не більше чверті всіх несправностей. Водночас він наголосив, що після "вирішення всіх питань" щодо турбіни газ постачатиметься до Європи в колишніх обсягах.

Раніше у Газпромі заявили, що отримані від компанії Siemens канадські документи на транспортування турбіни "не знімають раніше окреслених ризиків" і викликають додаткові питання

Крім того, у кремлі заперечують інформацію про те, що Росія власноруч ускладнює повернення турбіни для "Північного потоку - 1"

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