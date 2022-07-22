У кремлі заперечують, що РФ сама ускладнює повернення турбіни для "Північного потоку-1"

Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков.

"Ви кажете про якісь джерела, які стверджують, що незрозуміло, куди її (турбіну, - ред.) відправляти. Це повна дурниця, тому що компанія, яка усе це ремонтувала - Siemens, - чудово знає, де встановлена турбіна. Тобто це абсурдні повідомлення", - прокоментував Пєсков.

Він також повторив слова Путіна про те, що Росія нібито не отримала юридичної чи технічної документації щодо турбіни.

Раніше у ЗМІ з’явилася інформація, що турбіна застрягла у дорозі через те, що Москва поки не надала необхідні для перевезення в Росію документи – зокрема подробиці того, коли саме її потрібно ввезти й через який митний пункт.

21 липня Росія відновила постачання газу через "Північний потік-1" після планових технічних робіт - попри побоювання, що їх з політичних міркувань можуть розтягнути на невизначений термін.

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