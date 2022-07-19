Росія планує відновити постачання газу трубопроводом "Північний потік-1" вже 21 липня, - Reuters

Про це повідомляє Reuters.

За словами двох джерел британського агентства, знайомих з експортними планами, постачання російського газу через газопровід "Північний потік-1" відновиться 23 липня після завершення планового технічного обслуговування.

При цьому обсяги експорту будуть меншими. Пропускну спроможність скоротять на 40%, вона становитиме менше ніж 160 мільйонів кубометрів на добу. Такі обсяги постачань встановили ще минулого місяця.

Зазначається, що Газпром скоротив експорт газу по маршруту до 40% потужності минулого місяця, посилаючись на затримки повернення турбіни Siemens Energy (ENR1n.DE), яку обслуговували в Канаді.

10 липня ми писали, що Канада відремонтувала турбіну для "Північного потоку" й передала її ФРН, зробивши таким чином санкційний виняток для "Газпрому". Пізніше МЗС України викликало представника офіційної Оттави у зв'язку з передачею Канадою Німеччині турбіни для російсько-німецького газогону "Північний потік".

13 липня прем’єр-міністр Канади сказав, що рішення про надання винятку із санкцій та повернення російського трубопроводу Німеччині є "дуже складним". 17 липня Володимир Зеленський у твіттері подякував Джастіну Трюдо за підтримку України, однак дорікнув прем’єру Канади за рішення щодо турбіни для "Північного потоку".