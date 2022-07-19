Росія планує відновити постачання газу трубопроводом "Північний потік-1" вже 21 липня, - Reuters
Росія збирається відновити експорт газу "Північним потоком-1" 21 липня, проте відновлення роботи буде з меншою пропускною здатністю
Про це повідомляє Reuters.
За словами двох джерел британського агентства, знайомих з експортними планами, постачання російського газу через газопровід "Північний потік-1" відновиться 23 липня після завершення планового технічного обслуговування.
При цьому обсяги експорту будуть меншими. Пропускну спроможність скоротять на 40%, вона становитиме менше ніж 160 мільйонів кубометрів на добу. Такі обсяги постачань встановили ще минулого місяця.
Зазначається, що Газпром скоротив експорт газу по маршруту до 40% потужності минулого місяця, посилаючись на затримки повернення турбіни Siemens Energy (ENR1n.DE), яку обслуговували в Канаді.
- 10 липня ми писали, що Канада відремонтувала турбіну для "Північного потоку" й передала її ФРН, зробивши таким чином санкційний виняток для "Газпрому". Пізніше МЗС України викликало представника офіційної Оттави у зв'язку з передачею Канадою Німеччині турбіни для російсько-німецького газогону "Північний потік".
- 13 липня прем’єр-міністр Канади сказав, що рішення про надання винятку із санкцій та повернення російського трубопроводу Німеччині є "дуже складним". 17 липня Володимир Зеленський у твіттері подякував Джастіну Трюдо за підтримку України, однак дорікнув прем’єру Канади за рішення щодо турбіни для "Північного потоку".
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.02
Купівля 36.02Продаж 37.03
-
EUR
Купівля 36.14Продаж 37.36
- Актуальне
- Важливе