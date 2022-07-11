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Україна викликала представника Канади через передачу турбіни для "Північного потоку", - Зеленський

11 липня, 2022 понедiлок
23:28
Економіка На фото Володимир Зеленський

МЗС України викликало представника офіційної Оттави у зв'язку з передачею Канадою Німеччині турбіни для російсько-німецького газогону "Північний потік"

Про це заявив у зверненні президент України Володимир Зеленський, передає Еспресо.TV.

"Міністерству закордонних справ довелося викликати представника Канади у нашій державі через абсолютно неприйнятний виняток із санкційного режиму проти Росії. Це стосується не просто якоїсь турбіни для газопроводу "Північний потік", яку Канада не повинна була, але все ж таки вирішила передати. Передати фактично Росії. Це стосується спільних правил", - сказав Зеленський.

Президент України припустив, що вийнятки з санкційної політики стимулюватимуть Росію тиснути на Захід, зокрема шляхом повного припинення газопостачання до країн Європи.

"Якщо держава-терорист може витиснути такий виняток у санкціях, то яких винятків вона захоче завтра чи післязавтра? Це питання дуже небезпечне. Причому небезпечне не тільки для України, а й для всіх країн демократичного світу. Рішення про санкційний виняток будуть сприймати в Москві виключно як прояв слабкості. Така їхня логіка. І якраз тепер можна не сумніватися, що Росія спробує не просто максимально обмежити, а таки повністю припинити у найбільш гострий момент постачання газу у Європу. Саме до цього тепер треба готуватися, саме це тепер провокується. Бо кожна поступка в таких умовах сприймається російським керівництвом як стимул для подальшого, сильнішого тиску", - сказав Зеленський.

Президент України наголосив, що рішення про передачу турбіни ще можна переглянути.

"Звичайно, ще можна переглянути це рішення про одну турбіну, яке тягне за собою багато інших проблем. Росія ніколи не грала в енергетиці за правилами й не гратиме зараз, якщо не побачить сили", - сказав Зеленський.

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Володимир Зеленський
Канада
газопровід
війна з Росією
Північний потік
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