English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ Шольц вдячний Канаді за турбіну для "Північного потоку"

Шольц вдячний Канаді за турбіну для "Північного потоку"

10 липня, 2022 неділя
14:22
Світ Північний потік

Канада відремонтувала турбіну для "Північного потоку" й передала її ФРН, зробивши таким чином санкційний виняток для "Газпрому". Канцлер Німеччини Олаф Шольц привітав це рішення

Про це повідомило видання Bild.

"Ми вітаємо рішення наших канадських друзів та союзників", - заявив Шольц. 

Уряд Канади раніше заявляв, що зробить виняток із санкцій проти Росії і відправить турбіну, яка пройшла технічне обслуговування в Канаді, назад до Німеччини.

Відомо, що турбіна, побудована в Канаді компанією Siemens, була відправлена ​​на ремонт до Монреаля та "застрягла" там через санкції проти нафтогазової галузі Росії через її війну в Україні.

Німецькі чиновники закликали Канаду знайти спосіб повернути турбіну, побоюючись, що Росія використає цю проблему як привід для закриття "Північного потоку-1" і пошкодить здатність Німеччини заповнити свої резервуари для зберігання газу перед зимою.

Український уряд виступив проти намірів Канади погодитися на таке точкове зняття з Росії санкційних обмежень і вважає це рішення "необґрунтованим та небезпечним для санкційного режиму".

Генеральний директор ТОВ "Оператор ГТС України" Сергій Макогон заявив що рішення Канади повернути турбіну "Газпрому" є поганим прецедентом винятку з санкцій.

Макогон зазначив, що логіка рішення Оттави зрозуміла. Після повернення турбіни очікується, що "Газпром" повністю відновить транзит газу до Німеччини. Це дозволить Європі продовжити накопичення газу на зиму та повинно призвести до зниження цін на газ, які вже досягли рівня 1800-1900 доларів за тисячу метрів кубічних.

"Але я вважаю, що навіть після повернення турбіни "Газпром" знайде привід і далі скорочувати постачання до ЄС. Тому що навіть без цієї турбіни у "Газпрому" є можливість значно збільшити транзит", - зазначив Макогон.

  • 10 липня міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі заявила, що Канада непохитно підтримує суверенітет і територіальну цілісність України, та анонсувала нові санкції проти російського енергетичного сектору. Після введення заходів у канадських компаній буде 60 днів, щоб укласти контракти з цільовими галузями промисловості та послуг.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Німеччина
Канада
Північний потік
Читайте також:
Путін
9 липня, 2022 субота
Путін вже два тижні нервує, хоча раніше не виявляв емоцій у публічному просторі, - політолог-міжнародник Воля
ЗСУ знищили втрати ворога
9 липня, 2022 субота
На Херсонщині знищено близько 200 військових рашистів та техніка, - пресофіцер Сил оборони Гуменюк
окупанти гармата
9 липня, 2022 субота
Скоро ворогу доведеться попрощатися з тактикою вогневого валу, - військовий експерт Киричевський
Київ
+24°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 34.67
    Купівля 34.67
    Продаж 35.57
  • EUR
    Купівля 35.2
    Продаж 36.49
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, неділя
10 липня
15:17
Німеччина уряд
Німеччина заблокувала пакет допомоги ЄС Україні у 9 млрд євро, - Corriere della Sera
15:06
Судовий вирок
В Одесі суд покарав сепаратиста з зоопарку: зобов'язав читати українські книги
15:05
ЗСУ вдарили по базі окупантів у Херсоні
14:58
газове родовище
Париж вважає повне відключення газу Росією найбільш імовірним сценарієм
14:50
"Уявіть, поранений приходить до тями і чує російську мову": парамедик Фірсов пояснив, чому на фронті вони спілкуються суто українською
14:44
Ексклюзив
білорусь солдати лукашенко
Путін дотиснув Лукашенка. Білорусь піде війною проти України на початку вересня, - військовослужбовець ЗСУ Сазонов
14:42
Віктор Петренко (праворуч)
За три рублі продав неньку: Гераскевич про виступ олімпійського чемпіона з України Петренка у шоу дружини Пєскова
14:39
Ексклюзив
Олексій Гончаренко
Такі як Ковальов і Медведчук не мають бути народними депутатами, - нардеп Гончаренко
14:22
евакуація
Із Покровська 10 липня вирушить евакуаційний потяг до Львова
14:21
Олексій Новіков (в центрі)
Українець Новіков здобув титул найсильнішої людини світу
14:21
закарпатська митниця
Митниця попереджає про черги на кордонах з Польщею та Румунією
14:03
Ексклюзив
Миколаївська область
Росія діє за принципом сталого руйнування міст, - пресофіцер Миколаївської ОВА
13:53
У Нью-Йорку українці провели акцію "Війна не закінчилася"
13:50
Ексклюзив
Херсонська область
Ротація очільника ОВА не вплине на ситуацію на Херсонщині, - радник голови адміністрації Хлань
13:47
На фото військова техніка окупантів
Російські окупанти вивели з ладу 17 БТР та 9 командно-штабних машин, щоб не їхати на фронт, - розвідка
13:40
Роскомнагляд
Росія заблокувала доступ до німецької газети Die Welt
13:37
Путін
У ЛДПР запропонували замінити назву посади Путіна
13:33
Рашисти намагаються приховати розстріл із танку 56 літніх людей у Кремінній, - Гайдай
Рашисти намагаються приховати розстріл із танку 56 літніх людей у Кремінній, - Гайдай
13:29
Оновлено
Часів Яр, Донеччина
У Часовому Ярі на Донеччині під завалами 5-поверхівки загинуло щонайменше 15 людей, під завалами є ще мешканці
13:25
Офіс генпрокурора
Вступили до "прокуратури" й "МВС" "ЛНР": на Луганщині 9 поліцейським оголосили підозру
13:13
На фото захисники України
Зеленський підписав закон про звільнення захисників України від військового збору
13:13
Ексклюзив
Сєверодонецьк
На Сєверодонецьк росіяни скинули кількість боєприпасів еквівалентну атомній бомбі, - заступник командира "Легіону Свободи" Назаренко
13:10
винищувач F-35
Британія відправила 6 винищувачів для тренувань зі Швецією і Фінляндією
12:48
Повітряні сили ЗСУ
ЗСУ поблизу Горлівки збили вертоліт окупантів
12:46
окупанти рф
Центр при РНБО назвав російські маніпуляції на окупованих територіях України
12:24
окупанти
Окупанти виводять військову техніку з Маріуполя в бік лінії фронту, до Бердянська
12:18
Гроші
Банк розвитку Ради Європи дав Україні "зелене" світло на приєднання та кошти на підтримку українських біженців
12:11
Маріуполь
У Маріуполі росіяни дали водопостачання у відповідь на бунт місцевих: місто затопило
12:03
Володимир Путін та Талгат Таджуддін (праворуч)
"Щоб жодних фашистів не було поряд з нами", - верховний муфтій РФ підтримав війну проти України
11:53
ДНР
"Россияне их разъе*ошили… Вот те армия, прикинь": окупант розповів про знищений своїми ж батальйон "Народної міліції "ДНР"
11:40
Байрактар
У Польщі зібрали 9 млн злотих на Bayraktar для України
11:40
Ексклюзив
Марк Фейгін
Загальна мобілізація у РФ припинить суспільний договір, тому набирають резерв з силовиків, - Фейгін
11:37
Ексклюзив
Карта Херсон Миколаїв Нова Каховка Снігупівка Запоріжжя Згурець 28.06.22
3/4 громад на Запоріжжі окуповані ворогом, - боєць Легіону Свободи Денисов
11:32
Оновлено
Окупанти обстріляли Миколаївщину
На Миколаївщині рашисти обстріляли приватні будинки, 16 людей поранено
11:26
Руслан Стефанчук
Довибори нардепів до Ради можливі тільки після війни, - Стефанчук
11:23
Сумщина
Російські окупанти за добу щонайменше 12 разів обстріляли Сумщину та Чернігівщину
11:12
Євроcoюз ЄС
Блінкен і Боррель підтримали компромісну угоду для прогресу вступу Північної Македонії в ЄС
11:11
Ексклюзив
Бен Ходжес
Розмови про прискорення поставок зброї нівелюють зусилля спрямовані на це, - генерал Ходжес
11:08
Зеленський пояснив, чому під час війни важливо продовжувати ремонт доріг
11:00
Ексклюзив
Віталій Портников
Якщо НАТО не захищатиме своїх учасників, світ приречений на десятиліття кривавої війни, - Портников
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV