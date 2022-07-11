Про це повідомив держдеп США у твітер.

"США підтримують рішення Канади повернути турбіну Німеччині, аби протистояти зусиллям Росії з перетворення енергії в зброю. Ми вдячні за партнерство Канади з Німеччиною, спрямоване на те, щоб притягти президента Путіна до відповідальності за його невиправдану війну проти України", – йдеться у повідомленні.

У релізі держдеп додав, що працює над з зменшенням залежності від російських енергоносіїв та підтримуванням тиску на Росію.

"Ми працюємо з нашими союзниками та партнерами, щоб зменшити нашу колективну залежність від російських енергоносіїв та підтримувати тиск на президента Путіна, в тому числі вивчаємо способи подальшого скорочення доходів Росії від енергоносіїв, щоб продовжувати обмежувати можливості Росії фінансувати її жорстоку війну в Україні", – йдеться у документі.

Нагадаємо, Канада відремонтувала турбіну для "Північного потоку" й передала її ФРН, зробивши таким чином санкційний виняток для "Газпрому".

10 липня міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі заявила, що Канада непохитно підтримує суверенітет і територіальну цілісність України, та анонсувала нові санкції проти російського енергетичного сектору. Після введення заходів у канадських компаній буде 60 днів, щоб укласти контракти з цільовими галузями промисловості та послуг.

Україна розчарована рішенням Канади повернути Німеччині відремонтовані турбіни Північного потоку-1

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