Про це написав Володимир Зеленський у твітері.

На своїй сторінці Президент України висловив вдячність прем’єру Канади Джастіну Трюдо за підтримку України, однак дорікнув за повернення російського трубопроводу для "Північного потоку".

"Спілкувався з Джастіном Трюдо. Подякував за постійну потужну оборонну підтримку. Знову наголосив, що міжнародна позиція щодо санкцій має бути принциповою. Після терористичних актів у Вінниці, Миколаєві, Часовому Яру тощо тиск треба посилювати, а не зменшувати", - написав Зеленський.