Зеленський дорікнув Трюдо за повернення турбіни до "Північного потоку": позиція щодо санкцій має бути принциповою
Володимир Зеленський у твітері подякував Джастіну Трюдо за підтримку України, однак дорікнув прем’єру Канади за рішення щодо турбіни для "Північного потоку"
Про це написав Володимир Зеленський у твітері.
На своїй сторінці Президент України висловив вдячність прем’єру Канади Джастіну Трюдо за підтримку України, однак дорікнув за повернення російського трубопроводу для "Північного потоку".
"Спілкувався з Джастіном Трюдо. Подякував за постійну потужну оборонну підтримку. Знову наголосив, що міжнародна позиція щодо санкцій має бути принциповою. Після терористичних актів у Вінниці, Миколаєві, Часовому Яру тощо тиск треба посилювати, а не зменшувати", - написав Зеленський.
- 10 липня канцлер Німеччини Олаф Шольц привітав рішення Канади відремонтувати турбіну для "Північного потоку". Таким чином країна зробила санкційний виняток для Газпрому.
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