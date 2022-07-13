English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ "Дуже складне рішення": Трюдо прокоментував повернення Канадою турбіни для газогону "Північний потік-1"

"Дуже складне рішення": Трюдо прокоментував повернення Канадою турбіни для газогону "Північний потік-1"

13 липня, 2022 середа
20:30
Світ Джастін Трюдо

Прем’єр-міністр Канади сказав, що рішення про надання винятку із санкцій та повернення російського трубопроводу Німеччині є "дуже складним"

Про це інформує британське агентство новин Reuters.

13 липня Джастін Трюдо заявив, що було "дуже складним рішенням" надати виняток із санкцій, накладених на РФ за повернення відремонтованої турбіни, необхідної для газопроводу "Північний потік-1".

"Санкції спрямовані проти Путіна та тих, хто його підтримує, і не призначені для того, щоб завдати шкоди нашим союзникам та їхньому населенню", – сказав Прем’єр-міністр Канади.

Прем’єр-міністр Канади наголосив, що столиця Оттава продовжуватиме підтримувати Україну.

  • Російський енергетичний гігант "Газпром" заявив, що не може гарантувати роботу газопроводу "Північний потік", кажучи, що не знає, чи поверне Канада із ремонту турбіну.
  • 10 липня канцлер Німеччини Олаф Шольц привітав рішення Канади відремонтувати турбіну для "Північного потоку". Таким чином країна зробила санкційний виняток для "Газпрому".
  • Того ж дня міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі заявила, що Канада непохитно підтримує суверенітет і територіальну цілісність України, та анонсувала нові санкції проти російського енергетичного сектору. Після введення заходів у канадських компаній буде 60 днів, щоб укласти контракти з цільовими галузями промисловості та послуг.
  • 28 червня прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив, що Канада впроваджує нові санкції проти Росії, під них підпадають 6 фізичних та 46 юридичних осіб. Також країна заборонила постачання збройних технологій й товарів до Білорусі й обмежила товарообіг предметів розкоші.
  • Канада готова стати джерелом ключових видів мінеральної сировини, металів та енергії для своїх союзників замість Росії та Китаю.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Росія
газ
Німеччина
Канада
газопровід
Джастін Трюдо
Північний потік
Читайте також:
путін путлер
Автор Антін Борковський
10 липня, 2022 неділя
Якщо Путін піде на ескалацію і знову нападе на Київ, то НАТО напевне і літаки дасть, і може розпочати бомбардування росіян, – Марк Фейгін
HIMARS
12 липня, 2022 вiвторок
Після ударів HIMARS загинули всі заступники командира 106-ї повітряно-десантної дивізії Росії
Автор Андрій Коваленко
12 липня, 2022 вiвторок
Закрита статистика: чи мають право українці знати всю правду про наші військові втрати?
Київ
+15°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 35.82
    Купівля 35.82
    Продаж 36.92
  • EUR
    Купівля 35.87
    Продаж 37.17
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, середа
13 липня
20:56
Оновлено
Переговори у Стамбулі щодо експорту зерна з України
Переговори про експорт зерна з України: в ООН анонсували позитивний результат
20:45
Претенденти на лідера консерваторів у Британії
До другого туру у боротьбі за крісло Джонсона пройшли 6 претендентів
20:40
Оновлено
Запоріжжя
У Запоріжжі російські ракети влучили в об'єкт інфраструктури. 14 людей постраждали
20:22
Оновлено
Часів Яр, Донеччина
Кількість загиблих зросла до 48, серед них дитина: у Часовому Яру триває розбір завалів
19:58
На фото Дмитро Кулеба
Україна не буде експортувати зерно без гарантій безпеки, - Кулеба
19:56
сенатор штату Небраска Том Брюер
Американський сенатор Брюер відвідав Україну: проситиме у США більше зброї для ЗСУ і розвінчує пропаганду РФ
19:47
окупанти Мелітополь
Подекуди втрати РФ перевищують показники комплектування, - Генштаб ЗСУ
19:47
КНДР
Україна розриває дипвідносили з Північною Кореєю через визнання "ЛДНР"
19:43
Німеччина уряд
У лікарні Німеччини прибули нові тяжко поранені внаслідок війни українці, - ЗМІ
19:37
На фото вертоліт Ка-52
Росія парою гелікоптерів Ка-52 завдала удару поблизу Верхнього Салтова та Петрівки на Харківщині
19:23
На фото Володимир Зеленський
РФ запустила по Україні 2 960 ракет, цілі окупантів - цивільні об’єкти, - Зеленський на конференції "Азійське лідерство"
19:06
Україні необхідно $9 млрд щомісяця, аби покрити дефіцит бюджету, – радник Зеленського
19:01
На фото біженці з україни в Ізраїлі
Кількість біженців з України після 24 лютого уже перевищила 9 млн осіб, - ООН
18:52
Газпром
Газпром каже, що не може гарантувати роботу трубопроводу "Північний потік"
18:48
Денис Шмигаль
На випадок руйнування інфраструктури: уряд виділив ще 1,4 млрд грн на тепло-, електро- і водопостачання
18:35
фейк, фейки
Мінцифра пояснює, як розпізнати фейкове фото в інтернеті
18:33
ССО "Азов"
ССО "Азов" поблизу кордону на Харківщині знищили російські танки, БМП і майже 40 окупантів. Відео
18:28
На фото секретар Ради нацбезпеки й оборони Олексій Данілов
Данілов назвав умову, за якої Україна припинить воювати з Росією
18:27
Польща
Польща збирає гроші на 20 дронів-камікадзе Warmate для України
18:26
Ірпінь
Експерти оцінили, що для післявоєнної відбудови Україні знадобиться понад $165 млрд
18:22
Ексклюзив
Микола Княжицький
Фірташ, Коломойський та Пінчук не відмовляться від своїх медіагруп, — Княжицький
18:16
зерно
Росія вкрала українського зерна та олії на понад 600 млн доларів
18:14
газове родовище
ЄС готує заходи для пом’якшення наслідків раптової зупинки газу РФ, - Bloomberg
18:10
Ентоні Блінкен
Держсекретар США Блінкен закликав Росію припинити "фільтрацію" українців
18:08
Ексклюзив
З часів Януковича медицину готували до неспроможності протистояти російській навалі, - доктор медичних наук Івасюк
18:06
Артур Авагімян
"Якщо я буду бігти 1 на 1 з воротарем, а в цей час тривога, що робити?",- футболіст "Олександрії" про відновлення чемпіонату України
18:03
Кримінал
Ексзаступнику гендиректора інформаційних судових систем повідомили про підозру у віддаленому доступі до електронних сервісів
18:00
Наживо
"Масовий ПТСР: як порозумітись медіа, владі і суспільству, щоб уникнути напруги? Онлайн-проєкт "Власні назви"
17:59
Денис Шмигаль
Уряд виділить близько 300 млн грн на ремонт ТЕЦ в Чернігові, Охтирці та Кременчуці, - Шмигаль
17:55
Українська ППО
У Повітряних Силах ЗСУ пояснили, чому українська ППО не збиває російські літаки над Білоруссю
17:49
нафта
Боротьба за "санкційних споживачів" нафти може зіпсувати відносини Росії з Венесуелою та Іраном, - The New York Times
17:49
пожежі у Франції
На південному заході Франції вирують лісові пожежі: згоріло понад 1700 га, евакуйовують туристів
17:48
росіяни знищили
На Запоріжжі росіяни знищили понад 600 гектарів зернових культур
17:47
Ексклюзив
Мелітополь
Знищення командного пункту окупантів паралізує цілу дивізію, - головний редактор Defense Express Катков
17:47
Угорщина
Угорщина оголосила надзвичайну ситуацію в енергетиці
17:45
Григорій Козловський
Григорій Козловський: З нетерпінням очікую на старт чемпіонату Української Прем’єр-ліги
17:38
окупанти Мелітополь
У тимчасово окупованому Мелітополі рашисти стріляють в небо, аби залякувати містян, - мер
17:35
Як правильно видаляти файли
У Держспецзв'язку дали пораду, як правильно видаляти файли
17:31
Газогін
У Росії заговорили про продовження транзиту газу через Україну до 2024 року
17:31
Блокада Калінінграду
Єврокомісія оприлюднила роз'яснення щодо особливості транзиту в Калініградську область
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV