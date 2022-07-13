Про це інформує британське агентство новин Reuters.

13 липня Джастін Трюдо заявив, що було "дуже складним рішенням" надати виняток із санкцій, накладених на РФ за повернення відремонтованої турбіни, необхідної для газопроводу "Північний потік-1".

"Санкції спрямовані проти Путіна та тих, хто його підтримує, і не призначені для того, щоб завдати шкоди нашим союзникам та їхньому населенню", – сказав Прем’єр-міністр Канади.

Прем’єр-міністр Канади наголосив, що столиця Оттава продовжуватиме підтримувати Україну.

Російський енергетичний гігант "Газпром" заявив, що не може гарантувати роботу газопроводу "Північний потік", кажучи, що не знає, чи поверне Канада із ремонту турбіну.

10 липня канцлер Німеччини Олаф Шольц привітав рішення Канади відремонтувати турбіну для "Північного потоку". Таким чином країна зробила санкційний виняток для "Газпрому".

Того ж дня міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі заявила, що Канада непохитно підтримує суверенітет і територіальну цілісність України, та анонсувала нові санкції проти російського енергетичного сектору. Після введення заходів у канадських компаній буде 60 днів, щоб укласти контракти з цільовими галузями промисловості та послуг.

28 червня прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив, що Канада впроваджує нові санкції проти Росії, під них підпадають 6 фізичних та 46 юридичних осіб. Також країна заборонила постачання збройних технологій й товарів до Білорусі й обмежила товарообіг предметів розкоші.

Канада готова стати джерелом ключових видів мінеральної сировини, металів та енергії для своїх союзників замість Росії та Китаю.

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