Газпром каже, що не може гарантувати роботу трубопроводу "Північний потік"

Про це повідомляє "РБК" з посиланням на заяву компанії.

"Газпром" не має в своєму розпорядженні жодного документа, який дозволяє компанії Siemens вивезти з Канади газотурбінний двигун для КС "Портова", що перебуває там на ремонті. За цих обставин неможливо зробити об'єктивний висновок про подальший розвиток ситуації із забезпеченням безпечної роботи компресорної станції "Портова", яка є критично важливим об'єктом для газопроводу "Північний потік", - заявила компанія.

"Газпром" опублікував своє повідомлення після рішення Канади дозволити вивіз турбіни для компресорної станції "Портова" газогону "Північний потік".

Минулого місяця Росія скоротила потік газу до 40% від загальної потужності трубопроводу "Північний потік", посилаючись на затримку з поверненням обладнання, яке обслуговується німецькою Siemens Energy у Канаді.

Очікується, що "Північний потік" з річною потужністю понад 55 млрд кубометрів простоюватиме до 21 липня протягом 10 днів, поки там відбувається ремонт.

Європа та зокрема Німеччина побоюються, що Росія може продовжити заплановане технічне обслуговування, щоб ще більше обмежити постачання газу, що зруйнує плани заповнення сховищ на зиму.

10 липня канцлер Німеччини Олаф Шольц привітав рішення Канади відремонтувати турбіну для "Північного потоку". Таким чином країна зробила санкційний виняток для "Газпрому".

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