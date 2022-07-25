Про це інформує Європейська Правда з посиланням на РИА Новости.

Як йдеться у офіційній заяві компанії, у Газпромі як і раніше залишаються питання щодо санкцій ЄС та Британії, вирішення яких "важливе для постачання двигуна до Росії та термінового капітального ремонту інших газотурбінних двигунів для станції "Портова".

Таким чином, Газпром повторно надіслав запит Siemens про негайну підтримку у наданні необхідних документів і роз'яснень для "розвʼязання питань, які у нього залишилися".

У кремлі заперечують інформацію про те, що Росія власноруч ускладнює повернення турбіни для "Північного потоку - 1"

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb