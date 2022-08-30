Вартість електроенергії в Європі вперше перевищили 1000 євро

Про це повідомляє Bloomberg.

Контракти на німецьку електроенергію з поставкою наступного року, що є європейським еталонним показником, вперше подорожчали вище 1000 євро у зв’язку з посиленням енергетичної кризи в регіоні.

Це сталося після того, як у п’ятницю ціни в Німеччині та Франції зросли понад як на 25%, оскільки Росія обмежує постачання природного газу.

Вартість електроенергії в Німеччині на 2023 рік зросла на 6,6% до 1050 євро за МВт-год-годину на ранкових торгах в Берліні.

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