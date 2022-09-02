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Через несправність. Росія повністю припинила постачання газу через "Північний потік"

2 вересня, 2022 п'ятниця
20:28
Економіка Північний потік газ

Російський газовий монополіст 2 вересня оголосив про повну зупинку прокачування газу трубопроводом "Північний потік"

Про це Газпром повідомив у Telegram.

У компанії заявили, що під час регламентних робіт на газоперекачувальному агрегаті Trent 60 компресорної станції "Портова" "виявлено витік олії з домішкою герметувального складу по роз'ємах клемних з'єднань кабельних ліній датчиків швидкості ротора низького та проміжного".

Також масло виявили в районі кабельної лінії у зовнішній клемній шафі системи автоматичного управління агрегату. "Газпром" стверджує, що акти виявлення витоків масла підписали представники компанії Siemens, які допомагають із техобслуговуванням.

"До усунення зауважень щодо роботи обладнання транспорт газу до газопроводу "Північний потік" повністю зупинено", – додали в російській компанії.

  • 1 вересня міністр економіки та віцеканцлер ФРН Роберт Габек заявив, що Німеччина не розраховує взимку на газ з Північного потоку.
  • Газпром припинив поставки в Європу через трубопровід "Північний потік" на три дні, починаючи з 31 серпня. У Європі зростають очікування, що ці поставки будуть використані як спосіб тиснути на ЄС через санкції.
  • Раніше, 14 червня, компанія "Газпром" оголосила, що може забезпечити транспортування по газопроводу "Північний потік-1" лише 100 млн кубометрів газу на добу замість звичайних 167 млн кубометрів, тобто зменшує поставки природного газу на 40%. 15 червня, російський монополіст вдруге скоротив поставки. Прокачування газу "Північним потоком-1" знизиться до 67 млн куб. м, що становить близько 40%. Німеччині назвали "політичним" рішення Газпрому скоротити газопостачання.
  • 11 липня Росія призупинила постачання газу до Німеччини через Північний потік-1 до 21 липня через технічне обслуговування газогону

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газопровід
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