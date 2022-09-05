Про це повідомляють російські ЗМІ.

За словами Пєскова, проблеми з постачанням газу до Європи виникли через санкції проти Росії.

"Проблеми в прокачуванні виникли через санкції, які запровадили проти нашої країни та проти низки компаній західні держави, включаючи Німеччину та Велику Британію. Інших причин, які б призвели до проблем з прокачуванням, не існує", - сказав Пєсков.

На запитання, чи можливе відновлення повноцінної роботи Північного потоку у разі пом'якшення, або повного скасування санкцій, він відповів ствердно.

"Безумовно. Ті самі санкції, які заважають обслуговувати агрегати, які заважають їх переміщувати без відповідних юридичних гарантій, які заважають надавати ці юридичні гарантії, саме ці санкції довели ситуацію до того, що ми бачимо зараз", – відреагував представник Кремля.

2 вересня Росія повністю припинила постачання газу через "Північний потік" нібито через несправність.

У Єврокомісії заявили, що Газпром бреше про несправність "Північного потоку" та зупинив постачання під вигаданим приводом.

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