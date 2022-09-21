Окрім Туреччини, картки "Мир" перестали приймати у В'єтнамі, Казахстані та Вірменії
Кредитні організації країн, які раніше приймали карти "Мир", слідом за турецькими банками перестають працювати з російською платіжною системою
Про це повідомляють "Известия".
У кол-центрі в'єтнамського BIDV повідомили, що більше не беруть карти російської платіжної системи "Мир". За словами співробітника банку, BIDV продовжує обслуговувати картки VISA, Mastercard, Western Union, JCB, UnionPay, а платіжної системи "Мир" у цьому списку немає.
У Народному банку Казахстану ("Халик Банк") також припинили приймати карти "Мир". У його кол-центрі повідомили, що російські карти не обслуговуються через термінали та банкомати.
ЗМІ Вірменії повідомляють, що обслуговування карток "Мир" в республіці припинено, зокрема, власники карток не можуть перевести в готівку суми в банкоматах, інформує російський "Интерфакс".
У Центральному банку Вірменії заявили, що комерційні банки країни самостійно ухвалять рішення щодо обслуговування російської платіжної системи "Мир".
"Комерційні банки самостійно керують свої ризики, у тому числі пов'язані з санкціями. Що стосується змін у процесі обслуговування клієнтів, то комерційні банки у разі зміни у своїх умовах обслуговування повідомлять клієнтів у належному порядку", - заявили у ЦБ республіки у відповідь на запит про можливість припинення обслуговування карток "Мир".
У ЦБ РФ "Известиям" повідомили, що закордонні партнери самі ухвалюють рішення щодо відкриття своєї інфраструктури для прийому карток "Мир". При цьому у Банку Росії мають намір продовжувати діалог про розширення географії прийому нацкарт.
На сайті платіжної системи "Мир" на 20 вересня було закрито розділ, в якому раніше повідомлялося про географію прийому карток. У повідомленні Національної системи платіжних карток (НСПК) від 20 квітня 2022 року перераховувалося, що "пластик" приймався до оплати у восьми країнах, у тому числі у В'єтнамі (2 банки) та в Казахстані (4 банки).
- Нагадаємо, у понеділок призупинив прийом карток "Мир" один з найбільших турецьких банків Turkiye Is Bankasi (Isbank), слідом за ним - турецький DenizBank у зв'язку з недавнім попередженням управління з контролю за іноземними активами міністерства фінансів США (OFAC).
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