Про це заявила IT-армія України.

"Ми 12 жовтня успішно атакували енергомережі Санкт-Петербурга та Ленінградської області акціонерного товариства "ЛОЕСК". Простіше кажучи, російську ТЕЦ", - йдеться в повідомленні.

За словами хакерів, їм вдалося проникнути всередину мережевої інфраструктури, отримати доступ до робочих місць операторів та "погратися з вимикачами".

"Так, недавні перебої електромережі в Ленінградській області - це справа наших рук", - розповіли хактивісти.

Крім того, спеціалісти IT-армії України звернулися до росіян і наголосили, що їхні дані дуже погано захищені, і, якщо вдалося атакувати цілу електромережеву компанію, то зламати дані її простих користувачів буде ще легше.

"Ми отримали так багато інформації, що обробляти її довелося два дні. В наших руках опинилися паспорти, документи, бази даних співробітників та клієнтів", - кажуть хакери.

Усі дані, документи, паспорти та накази, за словами хакерів, вже виклали в інтернет - щоб будь-який користувач міг завантажити цю інформацію та зробити з нею все, що завгодно.

24 вересня українські хакери здійснили масштабну кібератаку на платіжну систему "Мир". Хактивісти, зокрема, генерують трафік на системи за допомогою браузерів або примітивних DDoS-інструментів з метою викликати перебої у проходженні платежів та роботі терміналів.