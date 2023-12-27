"Мільйонні збитки для економіки РФ": українська IT Армія паралізувала роботу російської EPR-системи

Про це повідомляє Мінцифра.

Стало відомо, що українська IT Армія паралізувала роботу системи 1C-Рарус. Вона налічує 150 тис. користувачів.

"Серед яких такі технологічні гіганти та спонсори війни, як Татнєфть та ВТБ. Клієнти в крамницях і на заправках не можуть здійснити оплату, бо каса не працює. А це мільйонні збитки для російської економіки", - йдеться у повідомленні.