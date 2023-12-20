Українські хакери знищили IT-інфраструктуру "Росводоканалу", - ЗМІ
Ввечері середи, 20 грудня, стало відомо, що українські хакери знищили IT-інфраструктуру компанії "Росводоканал"
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власні джерела.
Потужну кібероперацію проводили хакери українського угруповання "BLACKJACK". Атака ймовірно здійснювалася за підтримки спеціалістів СБУ. Джерела видання також зазначали, що "помста за "Київстар" розпочалася". Експерти СБУ вже аналізують 1,5 ТБ завантажених даних "Росводоканалу".
У ході кібератаки хакерам вдалося отримати доступ до великої кількості документів, зашифрувати понад 6 тис. комп'ютерів, видалити понад 50 терабайтів даних, зокрема внутрішній документообіг, корпоративну пошту, сервіси кіберзахисту, резервні копії тощо. Після атаки роботу "Росводоканалу" було заблоковано.
"Росводоканал" є найбільшою російською приватною компанією. Входить до складу Альфа-групи, а штаб-квартира розташована у Москві.
Підприємство забезпечувало водопостачанням 7 млн споживачів.
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