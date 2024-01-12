Українська IT-армія розсекретила дані 3 тис. російських компаній

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.

"Ділимося потужними новинами: 200 Гб приватних даних з 3 000 російських організацій зламали волонтери з IT Army of Ukraine за останні пів року. Далі - більше", - зазначили в Мінцифрі.

Також IT Army of Ukraine планує кожного тижня публікувати звіти про "відкритi дані" країни-агресора. За словами пресслужби Міністерства, це допоможе готувати докази проти прихильників війни для майбутнього міжнародного суду та відстежувати їх.