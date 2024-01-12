Українська IT-армія розсекретила дані 3 тис. російських компаній
За пів року представники української ІТ-армії злили дані 3 тис. організацій РФ
Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.
"Ділимося потужними новинами: 200 Гб приватних даних з 3 000 російських організацій зламали волонтери з IT Army of Ukraine за останні пів року. Далі - більше", - зазначили в Мінцифрі.
Також IT Army of Ukraine планує кожного тижня публікувати звіти про "відкритi дані" країни-агресора. За словами пресслужби Міністерства, це допоможе готувати докази проти прихильників війни для майбутнього міжнародного суду та відстежувати їх.
- 27 грудня українська IT Армія паралізувала роботу російської EPR-системи: клієнти у крамницях та на заправках не могли розплатитися.
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