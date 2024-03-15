Хакери зламали Facebook Сумської ОВА
Офіційна фейсбук-сторінка Сумської обласної військової адміністрації, ймовірно, зазнала хакерської атаки. Наразі працює телеграм-канал
Про це йдеться у телеграм-каналі Сумської ОВА.
"Офіційна фейсбук-сторінка Сумської обласної військової адміністрації ймовірно зазнала хакерської атаки! Тимчасово ця сторінка не оновлюється. Ведуться технічні відновлювальні роботи", - йдеться у повідомленні.
В ОВА наголошують, що вся офіційна інформація буде розміщуватися на телеграм-каналі Сумської ОВА.
Про відновлення сторінки в мережі фейсбук буде повідомлено додатково.
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