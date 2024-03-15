Хакери зламали Facebook Сумської ОВА

Про це йдеться у телеграм-каналі Сумської ОВА.

"Офіційна фейсбук-сторінка Сумської обласної військової адміністрації ймовірно зазнала хакерської атаки! Тимчасово ця сторінка не оновлюється. Ведуться технічні відновлювальні роботи", - йдеться у повідомленні.

В ОВА наголошують, що вся офіційна інформація буде розміщуватися на телеграм-каналі Сумської ОВА.

Про відновлення сторінки в мережі фейсбук буде повідомлено додатково.