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Міністр оборони Італії засудив слова Макрона про допомогу Україні військами

4 травня, 2024 субота
15:48
Світ міністр оборони Італії Гвідо Крозетто
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Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто розкритикував президента Франції Емманюеля Макрона через його заяви, щодо військ в Україні, заявивши, що вони збільшують напруженість

Про це повідомляє Corriere Della Sera.

"Наша позиція не змінюється: ми завжди говорили, що Україні потрібно всіляко допомагати, і ми це робимо, але ми також завжди виключали пряме втручання наших військових у конфлікт", - наголосив він.

Попри те, що Крозетто "від самого початку" стверджував, що Італія "повинна допомогти Україні уникнути розширення конфлікту", зараз він закликає не підвищувати напругу. 

За його словами, сторони повинні шукати будь-яку форму діалогу і починати "плести павутину дипломаті", бо якщо конфлікт не буде розряджений, "Італія багато втратить".

Він наголосив, що Італія не братиме участі у будь-якому можливому збройному втручанні, оскільки це забороняє правова система країни.

"Ми можемо передбачити лише збройне втручання з міжнародним мандатом, наприклад, на виконання резолюції ООН. 
Те, що передбачається в Україні, не тільки виходило б за рамки цього випадку, а й спровокувало б подальшу спіраль конфлікту, яка не принесла б користі, зокрема, самим українцям. Словом, умов для нашого прямого втручання не існує", - пояснив італійський міністр.

Водночас заяви президента Франції Емманюеля Макрона про війська в Україні, як стверджує Крозетто "об'єктивно підвищують напругу".

  • У березні міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив, що введення військ НАТО в Україну означатиме "крок до односторонньої ескалації, яка зітре шлях до дипломатії".
Теги:
Україна
Франція
Італія
Війна з Росією
Емманюель Макрон
допомога Україні
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