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"Це зітре шлях до дипломатії": міністр оборони Італії проти західних військ в Україні

10 березня, 2024 неділя
15:45
Війна з Росією міністр оборони Італії Гвідо Крозетто

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив, що введення військ НАТО в Україну означатиме "крок до односторонньої ескалації, яка зітре шлях до дипломатії"

Про це він сказав в інтерв'ю La Stampa, передає РБК-Україна.

"Франція і Польща можуть говорити від себе, а не від імені НАТО, яке від початку формально і добровільно залишалося поза війною в Україні. Ввести війська до Києва означає зробити крок до односторонньої ескалації, яка зітре шлях до дипломатії. Немає сенсу наводити такий аргумент зараз після двох років війни", - заявив Крозетто.

Він наголосив, що перетворення Росії на військову економіку робить її більш оснащеною та гнучкою, ніж НАТО у військовому виробництві.

За словами міністра, заяви з боку України щодо повільного постачання зброї з Заходу є не безпідставними.

"Захід виявив, що має набагато менші виробничі потужності, ніж Росія, і йому потрібен час, щоб змінити тенденцію. Що стосується боєприпасів, то за рік ми вийшли на рівень виробництва, який може допомогти Україні, але все одно нижчий за російський", - вважає Крозетто.

Голова оборонного відомства Італії вважає, що Захід повинен надати Україні всю можливу підтримку, але не виключати інший можливий спосіб вирішення конфлікту, "активізуючи дипломатичні канали з більшою силою та наполегливістю".

Що передувало

26 лютого близько 20 європейських лідерів зустрілися в Парижі, щоб обговорити загрози з боку російського президента Володимира Путіна. До них звернувся президент України Володимир Зеленський.

Після завершення конференції президент Франції Емманюель Макрон оголосив, що в майбутньому не слід виключати відправлення західних сухопутних військ для боротьби з російською агресією.

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо підтвердив, що деякі країни - члени НАТО та ЄС нібито обговорюють можливість відправлення своїх військ на територію України після підписання двосторонніх угод із Києвом.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг та лідери країн Альянсу заявили, що загальне рішення про відправлення військ в Україну не ухвалено, а в Росії назвали такий крок оголошенням війни.

29 лютого прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас заявила, що західні лідери не повинні виключати можливість введення сухопутних військ в Україну.

4 березня Макрон заявив, що найближчим часом не надсилатиме свої війська в Україну, проте відкриває дебати щодо цього.

5 березня Макрон закликав союзників "не бути боягузами" щодо України та активізуватися. На його заклик відреагував міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що дискусія, спровокована словами президента Франції Емманюеля Макрона про розміщення західних військ в Україні, заощадить багато часу Європі на усвідомлення того, що потрібно зробити більше.

Теги:
Світ
Україна
Росія
Італія
російська армія
НАТО
допомога Україні
підтримка України
Світ про Україну
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