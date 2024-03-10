"Перші в Європі, хто визнає очевидне": Кулеба про дискусію Макрона щодо західних військ в Україні
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що дискусія, спровокована словами президента Франції Емманюеля Макрона про розміщення західних військ в Україні, заощадить багато часу Європі на усвідомлення того, що потрібно зробити більше
Про це він сказав в ексклюзивному інтерв'ю Elta, передає Delfi.
Кулеба зазначив, що якщо дискусії про розміщення західних військ в Україні відбувалися між союзниками з ЄС чи НАТО набагато раніше, то МЗС України про це не знало.
"Це внутрішня дискусія. Чи стало це повідомлення президента Макрона для нас несподіванкою? Ні. Складається враження, що Париж – перша європейська столиця, яка публічно визнає очевидне? Так, я так думаю. Інші столиці занепокоєні та невдоволені цим встановленням фактів? Так, це теж очевидно. Але дискусія, спровокована цим повідомленням з Парижа, заощадить багато часу Європі на усвідомлення того, що потрібно зробити більше. Не лише для України, а й для Європи", - наголосив міністр.
Кулеба зауважив, що коли президент Макрон говорив із президентом України Володимиром Зеленським в Парижі, він помітив, що Макрон сказав: "Ми повинні зробити це для вас і для себе".
За словами голови українського МЗС, такого розуміння в деяких європейських столицях досі немає, що "допомога Україні – це не благодійність, а порятунок життів власних громадян, економія великих коштів, які інакше пішли б на власний захист". Він додав, що хоч би якою була ціна допомоги іншій країні, яка самообороняється, але захищати себе набагато дорожче.
"Цей меседж від Макрона - це те, що всі знають, але бояться сказати. Він просто перший, хто почав відкрито говорити про те, що, на мою думку, має розуміти кожна розумна людина в Європі. Якщо Росію не зупинити в Україні, буде війна в Європі", - сказав Кулеба.
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що країни Балтії, що входять до НАТО, переможуть, якщо РФ нападе на них. Але міста цих країн нагадуватимуть зруйновані Бахмут та Авдіївку.
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