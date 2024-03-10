"Подивіться на Бахмут і Авдіївку": Кулеба заявив, що країни Балтії переможуть РФ у разі нападу, але будуть зруйновані
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що країни Балтії, що входять до НАТО, переможуть, якщо РФ нападе на них. Але міста цих країн нагадуватимуть зруйновані Бахмут та Авдіївку
Про це він сказав в ексклюзивному інтерв'ю Elta, передає Delfi.
За словами кулеби, якщо президент РФ Володимир Путін вторгнеться в країни Балтії, вони будуть мужньо захищати свої народи від ворога, який перевершує вас і за досвідом, і за можливостями. Проте НАТО знадобиться кілька днів, щоб вирішити, як відповісти.
"Зрештою, я думаю, НАТО переможе. Але подивіться на Бахмут, подивіться на Авдіївку – так виглядатимуть країни Балтії після напружених бойових дій. Ось так виглядатимуть ваші міста. Красивого Вільнюса не буде", - підкреслив він..
Міністр наголошує, що найдешевший і найбезпечніший спосіб уникнути всього цього - підтримати українців, які борються проти російської агресії. За його словами, Литва це розуміє і тому активно підтримує Київ.
"Інші роблять вигляд, що можуть цього уникнути", - зауважив Кулеба.
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