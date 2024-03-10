"Подивіться на Бахмут і Авдіївку": Кулеба заявив, що країни Балтії переможуть РФ у разі нападу, але будуть зруйновані

Про це він сказав в ексклюзивному інтерв'ю Elta, передає Delfi.

За словами кулеби, якщо президент РФ Володимир Путін вторгнеться в країни Балтії, вони будуть мужньо захищати свої народи від ворога, який перевершує вас і за досвідом, і за можливостями. Проте НАТО знадобиться кілька днів, щоб вирішити, як відповісти.

"Зрештою, я думаю, НАТО переможе. Але подивіться на Бахмут, подивіться на Авдіївку – так виглядатимуть країни Балтії після напружених бойових дій. Ось так виглядатимуть ваші міста. Красивого Вільнюса не буде", - підкреслив він..

Міністр наголошує, що найдешевший і найбезпечніший спосіб уникнути всього цього - підтримати українців, які борються проти російської агресії. За його словами, Литва це розуміє і тому активно підтримує Київ.

"Інші роблять вигляд, що можуть цього уникнути", - зауважив Кулеба.