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Досвід війни РФ в Україні: ФРН змоделювала гібридний сценарій можливого нападу на НАТО

29 лютого, 2024 четвер
00:55
Світ Німеччина солдат армія

Німецький уряд у звіті Бундестагу про "аналіз ризиків для цивільного захисту" описав один із імовірних сценаріїв можливого конфлікту неназваного агресора з НАТО, ґрунтуючись на уроках повномасштабної війни Росії проти України

Про це повідомляє "Європейська правда".

Як вказує документ, війна Росії проти України підтвердила, що сучасні воєнні дії поєднують класичні та неконвенційні операції, до останніх належать кібератаки, кампанії з дезінформації та диверсії.

"Напад агресора – гібридний та/або із застосуванням усього арсеналу сучасних збройних сил в усіх вимірах (сухопутний, повітряний/космічний, морський, кібернетичний та інформаційний) на територію НАТО… є, таким чином, вірогідним сценарієм", – йдеться у звіті.

Далі автори викладають один зі сценаріїв такого нападу, підкреслюючи, що він є лише одним із можливих, і не уточнюючи, який розвиток подій передбачають інші. Цей сценарій розбиває конфлікт на чотири фази.

  • Фаза І триває з різним ступенем інтенсивності кілька років і передбачає гібридний вплив агресора: шпигунство, кібератаки, диверсії та атаки на життєво важливі та оборонно важливі об'єкти і критичну інфраструктуру. Ключова особливість цієї фази – гібридний вплив відбувається таємно, і пов’язати його з агресором одразу неможливо.
  • Фаза II триває кілька місяців і передбачає розгортання військ агресора на східних кордонах НАТО – і розгортання сил НАТО для стримування у відповідь. Гібридний вплив продовжується, але стає інтенсивнішим, а його приховування – все меншим.
  • Фаза III, яка триває щонайменше один рік, передбачає відкриту військову агресію проти території НАТО – вибіркові атаки із застосуванням конвенційних і неконвенційних засобів, у тому числі по цілях на території ФРН, а також імовірні перебої в роботі супутників у космосі.
  • Зрештою, під час фази IV війська агресора прориваються через оборонні лінії НАТО на територію Німеччини. Також передбачається повномасштабне збройне протистояння в космосі. Сценарій передбачає, що фаза завершується "домовленістю про припинення вогню не раніше, ніж через кілька місяців".

У своєму звіті уряд Німеччини пропонує брати цей сценарій як основу для побудови концепції цивільного захисту, причому відповідні відомства на його основі можуть додатково моделювати "підсценарії" для ефективнішої оборони.

  • Депутати німецького парламенту 22 лютого проголосували за рекомендацію надати Україні далекобійну зброю. Імовірно, йдеться про ракети Taurus.
Теги:
Німеччина
НАТО
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