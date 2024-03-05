"Ми наближаємося до моменту в Європі, коли недоречно бути боягузом": Макрон закликав союзників активізувати допомогу Україні

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що Макрон зіткнувся з негативною реакцією багатьох західних союзників після того, як він відкрито обговорив ідею відправки західних військ в Україну.

"Ми, безумовно, наближаємось до моменту в нашій Європі, коли буде доречно не бути боягузом", - сказав Макрон французьким мігрантам, які проживають у Празі.

Говорячи про вторгнення Росії в Україну, Макрон заявив у вівторок, що Франція та Чехія "добре усвідомлюють, що війна знову на нашій землі (в Європі), що деякі держави, які стали нестримними, щодня поширюють свою загрозу нападу".

Пізніше французьких чиновників пояснили, що Макрон хотів стимулювати дебати, і що ідеї стосовно залучення західних військ передбачають участь небойових підрозділів для розмінування, охорони кордонів або навчання українських сил.