"Ми наближаємося до моменту в Європі, коли недоречно бути боягузом": Макрон закликав союзників активізувати допомогу Україні
Президент Франції Емманюель Макрон закликав союзників не бути "боягузами" щодо України та активізуватися
Про це повідомляє Reuters.
Зазначається, що Макрон зіткнувся з негативною реакцією багатьох західних союзників після того, як він відкрито обговорив ідею відправки західних військ в Україну.
"Ми, безумовно, наближаємось до моменту в нашій Європі, коли буде доречно не бути боягузом", - сказав Макрон французьким мігрантам, які проживають у Празі.
Говорячи про вторгнення Росії в Україну, Макрон заявив у вівторок, що Франція та Чехія "добре усвідомлюють, що війна знову на нашій землі (в Європі), що деякі держави, які стали нестримними, щодня поширюють свою загрозу нападу".
Пізніше французьких чиновників пояснили, що Макрон хотів стимулювати дебати, і що ідеї стосовно залучення західних військ передбачають участь небойових підрозділів для розмінування, охорони кордонів або навчання українських сил.
- 26 лютого близько 20 європейських лідерів зустрілися в Парижі, щоб обговорити загрози з боку російського президента Володимира Путіна. До них звернувся президент України Володимир Зеленський.
- Після завершення конференції президент Франції Емманюель Макрон оголосив, що в майбутньому не слід виключати відправлення західних сухопутних військ для боротьби з російською агресією.
- Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо підтвердив, що деякі країни - члени НАТО та ЄС нібито обговорюють можливість відправлення своїх військ на територію України після підписання двосторонніх угод із Києвом.
- Генсек НАТО Єнс Столтенберг та лідери країн Альянсу заявили, що загальне рішення про відправлення військ в Україну не ухвалене, а у Росії назвали такий крок оголошенням війни.
- 29 лютого прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас заявила, що західні лідери не повинні виключати можливість введення сухопутних військ в Україну.
- 4 березня Макрон заявив, що найближчим часом не надсилатиме свої війська в Україну, проте відкриває дебати щодо цього.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.17 Купівля 38.17Продаж 38.69
- EUR Купівля 41.3Продаж 42.12
- Актуальне
- Важливе