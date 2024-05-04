"Реал" Луніна достроково став чемпіоном Іспанії
У суботу, 4 травня, мадридський "Реал" достроково став чемпіоном Іспанії з футболу
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Після матчів 34-го туру, де "Реал" обіграв "Кадіс" (3:0), а "Барселона" поступилась "Жироні" (2:4), мадридський клуб став недосяжним для інших й достроково виграв Ла Лігу.
У 34 матчах "Реал" набрав 87 балів. "Жирона" з 74 очками йде другою, "Барселона" - третя - 73 пункти.
Фото: Getty Images
Мадридський "Реал" завоював вже свій 36-й чемпіонський титул. Це найкращий показник серед всіх клубів Іспанії. На другому місці "Барселона" (27).
Разом з "Реалом" чемпіонат Іспанії вдруге виграв український воротар Андрій Лунін, який відіграв 20 матчів у цьому сезоні Ла Ліги (10 "сухих").
- Головний тренер мадридського "Реала" Карло Анчелотті у захваті від гри українського воротаря Андрія Луніна.
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