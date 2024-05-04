"Вражаючий сезон": тренер "Реала" Анчелотті публічно розхвалив гру Луніна

Про це повідомляє Madrid Zone.

На матч 34-го туру Ла Ліги проти "Кадіса" (3:0) Карло Анчелотті довірився Тібо Куртуа, проте після фінального свистка нагадав фанам про Андрія Луніна.

"Куртуа – дуже важливий для нас, але у нас є і Лунін, який проводить вражаючий сезон. Завдяки грі Андрія ми там де ми є (прим. - близькі до завоювання Ла Ліги та борються за ЛЧ). Втім, Тібо добре проявив себе після повернення в дію і чудово впорався з виходом 1 на 1", - йдеться в заяві тренера "Реала".