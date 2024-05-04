"Вражаючий сезон": тренер "Реала" Анчелотті публічно розхвалив гру Луніна
Головний тренер мадридського "Реала" Карло Анчелотті у захваті від гри українського воротаря Андрія Луніна
Про це повідомляє Madrid Zone.
На матч 34-го туру Ла Ліги проти "Кадіса" (3:0) Карло Анчелотті довірився Тібо Куртуа, проте після фінального свистка нагадав фанам про Андрія Луніна.
"Куртуа – дуже важливий для нас, але у нас є і Лунін, який проводить вражаючий сезон. Завдяки грі Андрія ми там де ми є (прим. - близькі до завоювання Ла Ліги та борються за ЛЧ). Втім, Тібо добре проявив себе після повернення в дію і чудово впорався з виходом 1 на 1", - йдеться в заяві тренера "Реала".
Влітку 2023 року 31-річний голкіпер Тібо Куртуа отримав травму хрестоподібної звʼязки коліна через яку до сьогодні не зіграв жодного матчу у цьому сезоні. Місце в основі "Реала" виборов українець Андрій Лунін.
У березні Куртуа відновився від травми, повернувся до загальної групи, але через 2 тижні отримав нове пошкодження. Бельгієць розірвав внутрішній меніск правого коліна і переніс операцію.
- Загалом на рахунку 25-річного Андрія Луніна у нинішньому сезоні 29 матчів за "Реал". Українець пропустив 27 голів та у 12 іграх залишив свої ворота недоторканими.
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