Конкурент Луніна в "Реалі" Куртуа отримав нову травму

Про це повідомляє офіційний сайт "Реала".

Терміни повернення Куртуа поки не повідомляють.

"Після обстеження, проведеного сьогодні у нашого гравця Тібо Куртуа, у нього діагностовано розрив внутрішнього меніска правого коліна. Травма сталася під час сьогоднішнього тренування", - йдеться в повідомленні.

У серпні 2023 року 31-річний голкіпер Тібо Куртуа отримав травму хрестоподібної звʼязки коліна через яку не зіграв жодного матчу у цьому сезоні. Місце в основі "Реала" виборов українець Андрій Лунін.

Раніше італійський тренер Карло Анчелотті анонсував ймовірне повернення Куртуа на початку квітня.