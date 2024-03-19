Конкурент Луніна в "Реалі" Куртуа отримав нову травму
У вівторок, 19 березня, зірковий голкіпер мадридського "Реалу" Тібо Куртуа отримав нову травму
Про це повідомляє офіційний сайт "Реала".
Терміни повернення Куртуа поки не повідомляють.
"Після обстеження, проведеного сьогодні у нашого гравця Тібо Куртуа, у нього діагностовано розрив внутрішнього меніска правого коліна. Травма сталася під час сьогоднішнього тренування", - йдеться в повідомленні.
У серпні 2023 року 31-річний голкіпер Тібо Куртуа отримав травму хрестоподібної звʼязки коліна через яку не зіграв жодного матчу у цьому сезоні. Місце в основі "Реала" виборов українець Андрій Лунін.
Раніше італійський тренер Карло Анчелотті анонсував ймовірне повернення Куртуа на початку квітня.
- Загалом на рахунку 25-річного Андрія Луніна у нинішньому сезоні 23 матчі за "Реал". Українець пропустив 19 голів та у 10 іграх залишив свої ворота недоторканими.
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