Анчелотті повідомив, коли Куртуа буде готовий замінити Луніна у воротах "Реала"

Про це повідомляє MadridXtra.

Головний тренер "Реала" Карло Анчелотті заявив, що Тібо Куртуа та Едер Мелітао вже тренуються з командою. Їх повернення очікується на початку квітня.

"Куртуа та Мілітао вже тренуються з командою. Ми використаємо перерву на матчі збірних, щоб вони увійшли у ритм. Думаю, що вони будуть готові до матчу Ла Ліги проти "Атлетика" і до протистояння Ліги чемпіонів проти "Манчестер Сіті", – заявив Анчелотті.

У серпні 2023 року 31-річний голкіпер отримав травму хрестоподібної звʼязки коліна через яку не зіграв жодного матчу у цьому сезоні. Місце в основі "Реала" виборов українець Андрій Лунін.

Раніше італійський тренер Карло Анчелотті анонсував ймовірне повернення Куртуа у матчі "Реала" з "Мальоркою" у 31-му турі Ла Ліги, яка відбудеться 14 квітня.