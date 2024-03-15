Анчелотті повідомив, коли Куртуа буде готовий замінити Луніна у воротах "Реала"
У мадридському "Реалі" чекають на повернення воротаря Тібо Куртуа вже на початку квітня
Про це повідомляє MadridXtra.
Головний тренер "Реала" Карло Анчелотті заявив, що Тібо Куртуа та Едер Мелітао вже тренуються з командою. Їх повернення очікується на початку квітня.
"Куртуа та Мілітао вже тренуються з командою. Ми використаємо перерву на матчі збірних, щоб вони увійшли у ритм. Думаю, що вони будуть готові до матчу Ла Ліги проти "Атлетика" і до протистояння Ліги чемпіонів проти "Манчестер Сіті", – заявив Анчелотті.
У серпні 2023 року 31-річний голкіпер отримав травму хрестоподібної звʼязки коліна через яку не зіграв жодного матчу у цьому сезоні. Місце в основі "Реала" виборов українець Андрій Лунін.
Раніше італійський тренер Карло Анчелотті анонсував ймовірне повернення Куртуа у матчі "Реала" з "Мальоркою" у 31-му турі Ла Ліги, яка відбудеться 14 квітня.
- Загалом на рахунку 25-річного Андрія Луніна у нинішньому сезоні 22 матчі за "Реал". Українець пропустив 17 голів та у 10 іграх залишив свої ворота недоторканими.
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