Анчелотті анонсував повернення у ворота "Реалу" головного конкурента Луніна
Головний тренер мадридського "Реала" Карло Анчелотті прокоментував процес відновлення після травм голкіпера Тібо Куртуа та центрбека Едера Мілітао
Про це повідомляє Sport.ES.
Тібо Куртуа та Едер Мілітао продовжують своє відновлення після розриву хрестоподібних зв’язок.
"Немає точної дати. Ми повинні скористатися двома перервами, які ще залишилися цього сезону, і тоді вони почнуть працювати з командою. Куртуа та Мілітао можуть бути доступні для гри після матчу з "Мальоркою", – сказав головний тренер "Реалу" Карло Анчелотті.
Італійський фахівець говорив про матч "Реалу" з "Мальоркою" у 31-му турі Ла Ліги, яка відбудеться 14 квітня.
- Загалом на рахунку 25-річного Андрія Луніна у нинішньому сезоні 19 матчів за "Реал". Українець пропустив 14 голів та у 9 іграх залишив свої ворота недоторканими.
- 14 лютого Андрія Луніна визнали найкращим футболістом матчу Ліги чемпіонів проти "Лейпцига".
- 28 лютого повідомлялось, що Лунін і "Реал" домовились розпочати перемовини щодо нового контракту.
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