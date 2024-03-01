Анчелотті анонсував повернення у ворота "Реалу" головного конкурента Луніна

Про це повідомляє Sport.ES.

Тібо Куртуа та Едер Мілітао продовжують своє відновлення після розриву хрестоподібних зв’язок.

"Немає точної дати. Ми повинні скористатися двома перервами, які ще залишилися цього сезону, і тоді вони почнуть працювати з командою. Куртуа та Мілітао можуть бути доступні для гри після матчу з "Мальоркою", – сказав головний тренер "Реалу" Карло Анчелотті.

Італійський фахівець говорив про матч "Реалу" з "Мальоркою" у 31-му турі Ла Ліги, яка відбудеться 14 квітня.