Луніна визнали найкращим гравцем матчу "Лейпциг" - "Реал" у ЛЧ

Про це повідомляють WhoScored та Sofascore.

Обидва статистичні ресурси визнали Луніна найкращим гравцем першого матчу 1/8 фіналу ЛЧ, в якому "Реал" переміг у Німеччині "Лейпциг" з рахунком 1:0. WhoScored поставив українцю оцінку 9,2, а Sofascore - 9,8.

Впродовж гри Андрій Лунін здійснив 9 сейвів, 1 вдалий вихід, перехопив 3 навіси, здійснив 49 дотиків до м'яча, 21 точну передачу з 25 та 3 виноси м'яча.

Загалом на рахунку 25-річного Андрія Луніна у нинішньому сезоні 17 матчів за "Реал", у яких він пропустив 13 голів та у 8 іграх залишив свої ворота недоторканими.