Луніна визнали найкращим гравцем матчу "Лейпциг" - "Реал" у ЛЧ
Українського голкіпера мадридського "Реалу" Андрія Луніна визнали найкращим футболістом матчу Ліги чемпіонів проти "Лейпцига"
Про це повідомляють WhoScored та Sofascore.
Обидва статистичні ресурси визнали Луніна найкращим гравцем першого матчу 1/8 фіналу ЛЧ, в якому "Реал" переміг у Німеччині "Лейпциг" з рахунком 1:0. WhoScored поставив українцю оцінку 9,2, а Sofascore - 9,8.
Впродовж гри Андрій Лунін здійснив 9 сейвів, 1 вдалий вихід, перехопив 3 навіси, здійснив 49 дотиків до м'яча, 21 точну передачу з 25 та 3 виноси м'яча.
Загалом на рахунку 25-річного Андрія Луніна у нинішньому сезоні 17 матчів за "Реал", у яких він пропустив 13 голів та у 8 іграх залишив свої ворота недоторканими.
- 13 лютого Андрій Лунін зіграв "на нуль" за мадридський "Реал" проти "Лейпцига" у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.
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