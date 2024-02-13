Лунін зіграв на нуль за "Реал" проти "Лейпцига" у Лізі чемпіонів

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Український голкіпер Андрій Лунін вийшов у стартовому складі "Реалу". М'яч у його ворота влетів уже на 2-й хвилині, проте рефері з Боснії і Герцеговини Ірфан Пельто не зарахував ujk його через офсайд.

Мадридці вийшли вперед на початку другого тайму завдяки Браїму Діасу, який завершив індивідуальний прохід точним ударом. У підсумку його гол виявився вирішальним. "Лейпциг" мав перевагу, але мадридців від голів кілька разів рятував Лунін.

Для українського воротаря ця гра стала восьмою "сухою" за "Реал" у нинішньому сезоні. Шість разів Лунін залишав свої ворота недоторканими у чемпіонаті Іспанії, двічі - у ЛЧ.

"Реал" переміг "Лейпциг" з рахунком 1:0.

Повторна гра відбудеться 6 березня у Мадриді.

Ліга чемпіонів

1/8 фіналу. Перша гра

13 лютого

"Лейпциг" (Німеччина) - "Реал" Іспанія) 0:1

Гол: Діас, 49

Як у ЛЧ-2023/24 виступив "Шахтар"

У 1-му турі групового раунду ЛЧ чемпіонів "Шахтар" у Гамбурзі поступився португальському "Порту" з рахунком 1:3. У 2-му турі донеччани в гостях перемогли бельгійський "Антверпен" 3:2, поступаючись після першого тайму 0:2.

25 вересня "Шахтар" програв "Барселоні" в гостях з рахунком 1:2. Проте вже в наступній грі, у 4-му турі ЛЧ, українська команда сенсаційно перемогла - 1:0.

У 5-му турі ЛЧ, де "Шахтар" 28 листопада зустрічались з "Антверпеном", українці перемогли 1:0.

У завершальній грі групового етапу "Шахтар" поступився "Порту" з рахунком 3:5, фінішував у групі третім та здобув право продовжити виступи у 1/16 Ліги Європи, де зіграє з "Марселем" із Франції. Перша гра відбудеться 15 лютого у Гамбурзі.