"Шахтар" сенсаційно обіграв "Барселону" в Лізі чемпіонів
У 4-му турі групового раунду Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" виявився кращим за іспанську "Барселону"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч завершився перемогою "Шахтаря" з рахунком 1:0. На 40-й хвилині Гіоргі Гочолейшвілі отримав м'яч після розкішної передачі Георгія Судакова, пробіг декілька метрів та навісив з правого флангу. Форвард Данило Сікан високо вистрибнув, виграв верхове єдиноборство та переправив м'яч у сітку воріт "Барселони".
Фото: Getty Images
"Шахтар" забив і вдруге. На останніх хвилинах матчу Невертон набрав потужну швидкість, обіграв захисника "Барси" та вколотив м'яч у ворота іспанців, але арбітр скасував гол через офсайд.
Ліга чемпіонів
4-й тур
7 листопада
"Шахтар" (Україна) - "Барселона" (Іспанія) 1:0
Гол: Сікан, 40
Фото: Getty Images
Як "Шахтар" виступає в Лізі чемпіонів - 2023/24
У 1-му турі групового раунду ЛЧ чемпіонів "Шахтар" у Гамбурзі поступився португальському "Порту" з рахунком 1:3. У 2-му турі донеччани в гостях перемогли бельгійський "Антверпен" 3:2, поступаючись після першого тайму 0:2.
25 вересня "Шахтар" програв "Барселоні" в гостях з рахунком 1:2.
Фото: Getty Images
Який вигляд мала турнірна таблиця групи H після першого кола
За підсумками трьох турів "Шахтар" має 3 бали та посідає в групі H третю позицію. Лідирує з 9 пунктами "Барселона". "Порту" набрав 6 очок і посідає другу позицію. "Антверпен" не здобув жодного пункту та йде четвертим.
Якщо "Шахтар" закінчить груповий раунд на третій позиції, то потрапить до плей-офф Ліги Європи. Дві найкращі команди продовжать боротьбу в 1/8 фіналу ЛЧ.
Фото: FlashScore
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