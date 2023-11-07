"Шахтар" сенсаційно обіграв "Барселону" в Лізі чемпіонів

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч завершився перемогою "Шахтаря" з рахунком 1:0. На 40-й хвилині Гіоргі Гочолейшвілі отримав м'яч після розкішної передачі Георгія Судакова, пробіг декілька метрів та навісив з правого флангу. Форвард Данило Сікан високо вистрибнув, виграв верхове єдиноборство та переправив м'яч у сітку воріт "Барселони".

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"Шахтар" забив і вдруге. На останніх хвилинах матчу Невертон набрав потужну швидкість, обіграв захисника "Барси" та вколотив м'яч у ворота іспанців, але арбітр скасував гол через офсайд.

Ліга чемпіонів

4-й тур

7 листопада

"Шахтар" (Україна) - "Барселона" (Іспанія) 1:0

Гол: Сікан, 40

Фото: Getty Images

Як "Шахтар" виступає в Лізі чемпіонів - 2023/24

У 1-му турі групового раунду ЛЧ чемпіонів "Шахтар" у Гамбурзі поступився португальському "Порту" з рахунком 1:3. У 2-му турі донеччани в гостях перемогли бельгійський "Антверпен" 3:2, поступаючись після першого тайму 0:2.

25 вересня "Шахтар" програв "Барселоні" в гостях з рахунком 1:2.

Фото: Getty Images

Який вигляд мала турнірна таблиця групи H після першого кола

За підсумками трьох турів "Шахтар" має 3 бали та посідає в групі H третю позицію. Лідирує з 9 пунктами "Барселона". "Порту" набрав 6 очок і посідає другу позицію. "Антверпен" не здобув жодного пункту та йде четвертим.

Якщо "Шахтар" закінчить груповий раунд на третій позиції, то потрапить до плей-офф Ліги Європи. Дві найкращі команди продовжать боротьбу в 1/8 фіналу ЛЧ.

Фото: FlashScore