"Шахтар" дав бій, але програв "Порту" у першому матчі Ліги чемпіонів

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч, який проходив у Гамбурзі, закінчився поразкою "Шахтаря" з рахунком 1:3. "Порту" відкрив рахунок на 8-й хвилині. Бразильський півзахисник Галену вразив ворота Дмитра Різника.

"Шахтар" миттєво відповів на пропущений м'яч. Кевін Келсі відгукнувся на розкішний навіс від Юхима Коноплі та ударом головою відновив нічийний рахунок.

Проте "Порту" зумів забити ще двічі. Один м'яч на рахунку Мехді Таремі, а ще один гол забив Галену, який сьогодні оформив дубль.

Крім португальців, суперниками чемпіонів України по групі H є бельгійський "Антверпен" та іспанська "Барселона". У паралельній грі каталонці знищили суперника з рахунком 5:0

Ліга чемпіонів

1-й тур. Група H

19 вересня

"Шахтар" (Україна) - "Порту" (Португалія) 1:3

Голи: Келсі, 13 - Галену, 8, 15, Таремі, 29

Фото: Getty Images