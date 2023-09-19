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Головна Спорт "Шахтар" дав бій, але програв "Порту" у першому матчі Ліги чемпіонів

"Шахтар" дав бій, але програв "Порту" у першому матчі Ліги чемпіонів

19 вересня, 2023 вiвторок
23:56
Спорт Георгій Судаков, "Шахтар" - "Порту", Ліга чемпіонів

У 1-му турі групового раунду Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" поступився португальському "Порту"

Про це повідомляє Еспресо.TV. 

Матч, який проходив у Гамбурзі, закінчився поразкою "Шахтаря" з рахунком 1:3. "Порту" відкрив рахунок на 8-й хвилині. Бразильський півзахисник Галену вразив ворота Дмитра Різника.

"Шахтар" миттєво відповів на пропущений м'яч. Кевін Келсі відгукнувся на розкішний навіс від Юхима Коноплі та ударом головою відновив нічийний рахунок.

Проте "Порту" зумів забити ще двічі. Один м'яч на рахунку Мехді Таремі, а ще один гол забив Галену, який сьогодні оформив дубль.

Крім португальців, суперниками чемпіонів України по групі H є бельгійський "Антверпен" та іспанська "Барселона". У паралельній грі каталонці знищили суперника з рахунком 5:0

Ліга чемпіонів

1-й тур. Група H

19 вересня

"Шахтар" (Україна) - "Порту" (Португалія) 1:3

Голи: Келсі, 13 - Галену, 8, 15, Таремі, 29

'Шахтар', Ліга чемпіонів

Фото: Getty Images

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Шахтар
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Порту
Ліга чемпіонів
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