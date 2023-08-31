Ліга чемпіонів: відбулось жеребкування групового етапу 2023/24
Сьогодні, 31 серпня, у Монако відбулось жеребкування Ліги чемпіонів сезону 2023/24
Про це повідомляє Еспресо.TV.
"Шахтар" під час жеребкування був у третьому кошику, у якому також перебували австрійський "Зальцбург", італійські "Мілан" та "Лаціо", португальська "Брага", сербська "Црвена Звезда", данський "Копенгаген" та ПСВ з Нідерландів. Ці команди не зможуть стати суперником "гірників".
В результаті донецький "Шахтар" опинився у групі H. Українці змагатимуться за вихід у плей-офф з каталонською "Барселоною", португальським "Порту" і бельгійським "Антверпеном".
Результати жеребкування Ліги чемпіонів:
Група А
"Баварія" (Німеччина), "Манчестер Юнайтед" (Англія), "Копенгаген" (Данія), "Галатасарай" (Туреччина).
Група В
"Севілья" (Іспанія), "Арсенал" (Англія), ПСВ (Нідерланди), "Ланс" (Франція).
Група С
"Реал" (Іспанія), "Наполі" (Італія), "Брага" (Португалія), "Юніон" (Берлін).
Група D
"Інтер" (Італія), "Зальцбург" (Австрія), "Бенфіка" (Іспанія), "Реал Сосєдад" (Іспанія).
Група E
"Феєнорд" (Нідерланди), "Атлетико" (Іспанія), "Лаціо" (Італія), Селтик" (Шотландія)
Група F
ПСЖ (Франція), "Боруссія" (Німеччина), "Мілан" (Італія), "Ньюкасл" (Англія).
Група G
"Манчестер Сіті" (Англія), "Лейпциг" (Німеччина), "Црвена Звезда" (Сербія), "Янг Бойз" (Швейцарія).
Група Н
"Барселона" (Іспанія), "Порту" (Португалія), "Шахтар" (Україна), "Антверпен" (Бельгія).
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