Ліга чемпіонів: відбулось жеребкування групового етапу 2023/24

Про це повідомляє Еспресо.TV.

"Шахтар" під час жеребкування був у третьому кошику, у якому також перебували австрійський "Зальцбург", італійські "Мілан" та "Лаціо", португальська "Брага", сербська "Црвена Звезда", данський "Копенгаген" та ПСВ з Нідерландів. Ці команди не зможуть стати суперником "гірників".

В результаті донецький "Шахтар" опинився у групі H. Українці змагатимуться за вихід у плей-офф з каталонською "Барселоною", португальським "Порту" і бельгійським "Антверпеном".

Результати жеребкування Ліги чемпіонів:

Група А

"Баварія" (Німеччина), "Манчестер Юнайтед" (Англія), "Копенгаген" (Данія), "Галатасарай" (Туреччина).

Група В

"Севілья" (Іспанія), "Арсенал" (Англія), ПСВ (Нідерланди), "Ланс" (Франція).

Група С

"Реал" (Іспанія), "Наполі" (Італія), "Брага" (Португалія), "Юніон" (Берлін).

Група D

"Інтер" (Італія), "Зальцбург" (Австрія), "Бенфіка" (Іспанія), "Реал Сосєдад" (Іспанія).

Група E

"Феєнорд" (Нідерланди), "Атлетико" (Іспанія), "Лаціо" (Італія), Селтик" (Шотландія)

Група F

ПСЖ (Франція), "Боруссія" (Німеччина), "Мілан" (Італія), "Ньюкасл" (Англія).

Група G

"Манчестер Сіті" (Англія), "Лейпциг" (Німеччина), "Црвена Звезда" (Сербія), "Янг Бойз" (Швейцарія).

Група Н

"Барселона" (Іспанія), "Порту" (Португалія), "Шахтар" (Україна), "Антверпен" (Бельгія).