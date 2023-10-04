"Шахтар" здійснив камбек та переміг "Антверпен" у Лізі чемпіонів

Про це повідомляє Еспресо.TV.

"Шахтар" невдало розпочав гру в Антверпені та пропустив уже на 3-й хвилині - забив Арбнор Муя. Бельгійці за пів години збільшили перевагу зусиллями Мішеля-Анжа Баліквіші.

На початку другого тайму "Шахтар" скоротив відставання - відзначився Даніло Сікан. На 71-й хвилині ударом зі штрафного рахунок зрівняв Ярослав Ракицький. Ще за 5 хвилин Сікан зробив дубль та вивів чемпіонів України вперед.

"Антверпен" мав шанс врятуватися від поразки на останніх секундах гри, коли суддя призначив пенальті за гру рукою Тараса Степаненка. Проте Тобі Альдервейрельд пробив повз ворота та не реалізував одинадцятиметровий.

"Шахтар" переміг "Антверпен" з рахунком 3:2.

Як "Шахтар" розпочав виступ у Лізі чемпіонів

У 1-му турі групового раунду ЛЧ чемпіонів донецький "Шахтар" поступився "Порту" з рахунком 1:3, а іспанська "Барселона" розгромно перемогла бельгійський "Антверпен" з рахунком 5:0.

"Шахтар" після 2-х матчів набрав 3 очка та займає в турнірній таблиці третє місце. "Антврепне" без жодного пункту - четвертий. Лідирують з 3 балами іспанська "Барселона" та "Порту", які сьогодні зустрінуться у 2-му турі в Португалії.

"Шахтар" наступний матч проведе 25 жовтня у гостях проти "Барселони".

Ліга чемпіонів

2-й тур

Група H

4 жовтня

"Антверпен" (Бельгія) - "Шахтар" (Україна) 2:3

Голи: Муя, 3, Баліквіша, 33 - Сікан, 48, 76, Ракицький, 71

"Антверпен": Бюте, Батай, Альдервейрельд, Кулібалі, Вейндал (Ілехена, 83), Кейта (Юсуф, 83), Муя (ван ден Бош, 88), Вермерен, Еккеленкамп (Валенсія, 74), Баліквіша, Янссен

"Шахтар": Різник, Азаров, Матвієнко, Ракицький, Конопля, Назарина, Степаненко, Криськів, Судаков, Зубков, Сікан (Швед, 87)

Попередження: Кейта, 12, Конопля, 36, Янссен, 37, Ракицький, 66, Сікан, 82

Альдервейрельд, 90+1

Нереалізований пенальті: Альдервейрельд, 90+7