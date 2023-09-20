"Барселона" забила 5 голів і знищила "Антверпен" у Лізі чемпіонів

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч, який проходив в Іспанії, закінчився розгромною перемогою "Барселони" з рахунком 5:0. "Антверпен" двічі пропустив від Жоау Феліша, ще по голу забили Роберт Левандовські та Гаві. Єлле Батай вразив свої ж ворота - автогол.

"Барселона" та "Антверпен" є суперниками донецького "Шахтаря" по групі H Ліги чемпіонів. У паралельній грі українці програли "Порту" з рахунком 1:3.

Ліга чемпіонів

1-й тур. Група H

19 вересня

"Барселона" (Іспанія) - "Антверпен" (Бельгія) 5:0

Голи: Феліш, 11, 66, Левандовські, 29, Батай, 22 (авт.), Гаві, 54