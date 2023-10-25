"Шахтар" дав бій, але програв "Барселоні" в Лізі чемпіонів

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч закінчився з рахунком 2:1 на користь "Барселони". В середині другого тайму футболісти каталонської команди забили "Шахтарю" двічі - відзначились Ферран Торрес та Фермін Лопес.

Українці зуміли відповісти на старті другого тайму. Іраклі Азаров відмінною передачею з лівого флангу вивів Георгія Судакова сам на сам, хавбек "Шахтаря" переграв голкіпера та відправив м'яч у сітку воріт "Барселони".

"Шахтар" має 3 очка та займає в групі H третю позицію. Лідирує з 9 пунктами "Барселона". "Порту" набрав 3 очка та випереджає чемпіонів України за додатковими показниками. "Антверпен" не отримав жодного пункту та йде четвертим.

"Порту" та "Антверпен" свій матч розпочнуть о 22:00.

Фото: Getty Images

Ліга чемпіонів

3-й тур. Група H

25 жовтня

"Барселона" (Іспанія) - "Шахтар" (Україна) 2:1

Голи: Торрес, 28, Фермін Лопес, 36 - Судаков, 62

Жовті картки: Торрес, 43, Бальде, 75 - Криськів, 50, Конопля, 72, Бондар, 87

Склади команд:

"Барселона": тер Штеген, Алонсо (Бальде, 70), Мартінес (Крістенсен, 82), Араухо, Канселу, Ромеу, Гюндоган, Фермін (Касадо, 82), Фелікс (Гую, 75), Ямаль, Торрес.

"Шахтар": Різник, Азаров, Матвієнко, Бондар, Конопля, Степаненко (Егіналду, 90+2), Бондаренко, Судаков, Криськів (Невертон, 63), Зубков, Сікан (Келсі, 70).

Фото: Getty Images

"Шахтар" у Лізі чемпіонів 2023/24

У 1-му турі групового раунду ЛЧ чемпіонів "Шахтар" у Гамбурзі поступився португальському "Порту" з рахунком 1:3. У 2-му турі донеччани у гостях перемогли бельгійський "Антверпен" 3:2, поступаючись після першого тайму 0:2.

Фото: Getty Images