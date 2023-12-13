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Інфографіка

"Шахтар" програв "Порту", але вийшов до Ліги Європи

13 грудня, 2023 середа
23:56
Спорт Данило Сікан (в центрі), Порту - Шахтар

У 6-му турі групового раунду Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" поступився "Порту"

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч, який був вирішальним у боротьбі за 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, завершився перемогою "Порту" з рахунком 5:3.

"Порту" вийшов вперед вже на 9-й хвилині, відзначився Галену. На 29-й хвилині Данило Сікан повернув інтригу, але після цього українці пропустили ще два м'ячі, забили Мехді Таремі та Галену.

На 72-й хвилині Сікан здійснив відмінний індивідуальний прохід, увірвався до карного майданчика зліва та пробив, м'яч з рикошетом від Еуштакіу влетів у ворота "Порту".

Проте майже одразу португальці відігрались. Після кутового центрбек Пепе в боротьбі з Тарасом Степаненком точно пробив низом - 4:3

На 82-й хвилині Консейсау перехопив м'яч у захисника "Шахтаря", вийшов сам на сам та переграв Дмитра Різника. Це був фінальний гол у зустрічі.

Ліга чемпіонів

6-й тур. Група H

13 грудня

"Порту" (Португалія) - "Шахтар" (Україна) 5:3

Голи: Галено, 9, 43, Таремі, 62, Пепе, 76, Консейсау, 82 - Сікан, 30, Еуштакіу, 73 (авт.), Егіналду, 88

Фінальна турнірна таблиця групи "Шахтаря" у Лізі чемпіонів 2023/24

За 6 матчів "Шахтар" набрав 9 очок та посів у групі H третє місце. Українська команда до останнього змагалась за 1/8 фіналу ЛЧ, проте навесні зіграє у Лізі Європи.

"Антверпен" в останньому турі обіграв "Барселону", але з 3 балами зайняв останню позицію.

Перемогу в квартеті здобули "Барселона" та "Порту". У них по 12 балів.

Фото: flashscore

Як "Шахтар" виступав у Лізі чемпіонів - 2023/24

У 1-му турі групового раунду ЛЧ чемпіонів "Шахтар" у Гамбурзі поступився португальському "Порту" з рахунком 1:3. У 2-му турі донеччани в гостях перемогли бельгійський "Антверпен" 3:2, поступаючись після першого тайму 0:2. 

25 вересня "Шахтар" програв "Барселоні" в гостях з рахунком 1:2. Проте вже в наступній грі, у 4-му турі ЛЧ, українська команда сенсаційно перемогла - 1:0.

У 5-му турі ЛЧ, де "Шахтар" 28 листопада зустрічались з "Антверпеном", українці перемогли 1:0.

футбол
Шахтар
Ліга чемпіонів
єврокубки
Порту
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