"Шахтар" обіграв "Антверпен" у надважливому матчі Ліги чемпіонів
У 5-му турі групового раунду Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" виявився кращим за бельгійський "Антверпен"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч закінчився перемогою "Шахтаря" з рахунком 1:0. На 13-й хвилині Олександр Зубков подав зі штрафного з лівого флангу, а Микола Матвієнко в падінні головою переправив м'яч у сітку.
Перед 5-м туром "Шахтар" мав 6 очок та посідав у групі H третє місце. "Антверпен" не набрав жодного пункту та посідає останню позицію. Очолює турнірну таблицю "Барселона", яка разом з "Порту" має по 9 балів та випереджає португальців за додатковими показниками. Матч "Барселони" та "Порту" стартує о 22:00.
Фото: Getty ImagesДві кращі команди з групи вийдуть до 1/8 фіналу ЛЧ, клуб, який фінішує третім, продовжить виступи у плей-офф Ліги Європи.
У завершальному турі групового раунду "Шахтар" зіграє проти "Порту".
Ліга чемпіонів
5-й тур. Група H
28 листопада
"Шахтар" (Україна) - "Антверпен" (Бельгія) 1:0
Гол: Матвієнко, 13
"Шахтар": Різник, Гочолейшвілі, Бондар, Матвієнко, Азаров, Степаненко, Зубков, Криськів (Келсі, 89), Судаков, Невертон (Бондаренко, 70), Сікан (Ракицький, 90+6).
"Антверпен": Бюте, Вейндал, Алдервейрельд, Кулібалі, Батай, Юсуф (Іленіхена, 73), Вермерен, Муя, Керк (Еджуке, 46), Баліквіша, Янссен.
Попередження: Гочолейшвілі, 83 - Кулібалі, 30, Керк, 45+1, Муя, 90+4
Фото: Getty Images
Як "Шахтар" виступає в Лізі чемпіонів - 2023/24
У 1-му турі групового раунду ЛЧ чемпіонів "Шахтар" у Гамбурзі поступився португальському "Порту" з рахунком 1:3. У 2-му турі донеччани в гостях перемогли бельгійський "Антверпен" 3:2, поступаючись після першого тайму 0:2.
25 вересня "Шахтар" програв "Барселоні" в гостях з рахунком 1:2. Проте вже в наступній грі, у 4-му турі ЛЧ, українська команда сенсаційно перемогла - 1:0.
Фото: Getty Images
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