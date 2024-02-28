Лунін і "Реал" домовились розпочати перемовини щодо нового контракту

Про це повідомляє Marca.

За даними джерела, переговори відбудуться по закінченню поточного сезону. Зараз контакт між Луніним та "Реалом" перебуває на початковій стадії. Обидві сторони ставляться до процесу спокійно.

Важливим аспектом є відновлення Тібо Куртуа. Якщо бельгійський воротар повернеться до оптимальної фізичної форми, то "Реал" зможе відчувати себе більш захищеним під час переговорів.

Загалом на рахунку 25-річного Андрія Луніна у нинішньому сезоні 19 матчів за "Реал", у яких він пропустив 14 голів та у 9 іграх залишив свої ворота недоторканими.

Контракт Луніна закінчується у червні 2025 року