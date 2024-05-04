"Жирона" здійснила шедевральний камбек проти "Барселони" і вперше в історії вийшла в ЛЧ

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч закінчився перемогою "Жирони" над "Барселоною" з рахунком 4:2. На старті зустрічі команди обмінялись голами - Андреас Крістенсен забив на 3-й хвилини, а вже за декілька секунд Артем Довбик повернув свою команду в гру.

Наприкінці першого тайму Роберт Левандовські реалізував пенальті та вивів "Барселону" вперед. Проте після 65-ї футболісти "Жирони" показали неймовірний характер та забили 3 м'ячі - дублем відзначився Порту, ще один гол на рахунку Мігеля Гутьєрреса.

Фото: Getty Images

Українці Артем Довбик та Віктор Циганков вийшли у стартовому складі "Жирони". Довбик окрім гола відзначився асистом, а Циганкова замінили на 64-й хвилині.

Завдяки перемозі "Жирона" гарантувала собі місце в Лізі чемпіонів у наступному сезоні.

Ла Ліга

34-й тур

4 травня

"Жирона" - "Барселона" 4:2

Голи: Довбик, 4, Порту, 65, 74, Гутьєррес, 67 - Крістенсен, 3, Левандовські, 45+1

Фото: Getty Images