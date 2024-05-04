"Жирона" здійснила шедевральний камбек проти "Барселони" і вперше в історії вийшла в ЛЧ
У 34-му турі чемпіонату Іспанії з футболу "Жирона" забила 4 м'ячі та перемогла "Барселону"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч закінчився перемогою "Жирони" над "Барселоною" з рахунком 4:2. На старті зустрічі команди обмінялись голами - Андреас Крістенсен забив на 3-й хвилини, а вже за декілька секунд Артем Довбик повернув свою команду в гру.
Наприкінці першого тайму Роберт Левандовські реалізував пенальті та вивів "Барселону" вперед. Проте після 65-ї футболісти "Жирони" показали неймовірний характер та забили 3 м'ячі - дублем відзначився Порту, ще один гол на рахунку Мігеля Гутьєрреса.
Фото: Getty Images
Українці Артем Довбик та Віктор Циганков вийшли у стартовому складі "Жирони". Довбик окрім гола відзначився асистом, а Циганкова замінили на 64-й хвилині.
Завдяки перемозі "Жирона" гарантувала собі місце в Лізі чемпіонів у наступному сезоні.
Ла Ліга
34-й тур
4 травня
"Жирона" - "Барселона" 4:2
Голи: Довбик, 4, Порту, 65, 74, Гутьєррес, 67 - Крістенсен, 3, Левандовські, 45+1
Фото: Getty Images
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