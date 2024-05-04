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"Егоїстичний, зарозумілий і стратегічно необґрунтований крок": дипломат Брайза про критику Білого дому щодо ударів по російських НПЗ

4 травня, 2024 субота
16:00
Світ Метью Брайза
Зміст

Колишній радник держсекретаря США Метью Брайза висловив різку критику на адресу Білого дому через їхнє прохання до України утриматися від ударів по нафтопереробних заводах на території Росії

Про це він розповів в інтерв’ю для програми "Студія Захід" на Еспресо з Антоном Борковським.

"Я вважаю, що нещодавнє прохання чи застереження Білого дому до України не завдавати ударів вглиб російської території, зокрема по нафтопереробних заводах, було непродуманим та нерозумним. Це доволі егоїстичний, зарозумілий і стратегічно необґрунтований крок. Звичайно, я розумію, що президент Байден дуже хоче перемогти на виборах восени, і я думаю, що для всіх нас, для всіх друзів України буде краще, якщо він переможе. Втім, як на мене, важливість підриву російських постачань палива набагато переважає будь-яке потенційне незначне підвищення цін на нафтопродукти, тобто на бензин, в США перед виборами в листопаді. Існує багато факторів, що впливають на ціни на нафту та нафтопродукти, такі як ензин, і вилучення відносно невеликих постачань російської переробленої нафти, бензину або дизельного палива зі світових ринків навряд чи матиме значний вплив на вибори в США", - наголосив Брайза.

Експерт висловив припущення, що рішення Білого дому могло бути поспішним і викликане внутрішніми дебатами, пов’язаними з можливими політичними наслідками для президента США Джо Байдена.

"Зі стратегічного погляду, схоже, що політична команда президента Байдена, можливо, діяла поспішно, піддавшись паніці. Можливо, мали місце внутрішні дебати, аргументи яких зводилися до того, що тих, хто виступає за те, щоб дозволити Україні вражати російські нафтопереробні заводи, попередили про потенційну втрату робочих місць і відсутність другого терміну для президента Байдена, що призведе до зменшення підтримки України, якщо ціни на нафту надмірно зростуть. Хоча в цих побоюваннях є частка правди, будь-яке значне зростання цін на нафту буде глобальним явищем, а не лише наслідком збитків російських нафтопереробних заводів", - підсумував колишній радник держсекретаря США.

Водночас якщо Дональд Трамп переможе на виборах, то все одно продовжуватиме підтримувати Україну, вважає Брайза.

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"Якщо Трампа переоберуть, хоча він загалом демонструє меншу підтримку України, і йому було оголошено імпічмент саме через те, як він поводився з президентом Зеленським, я маю на увазі перший імпічмент президента Трампа. Однак, попри це, не Барак Обама надав військову допомогу Україні після попереднього вторгнення Росії. Саме Дональд Трамп вперше санкціонував передачу Україні протитанкових ракет Javelin. Щобільше, коли спікер Джонсон оголосив про намір винести на голосування пакет допомоги Україні, Трамп не заперечував проти цього і навіть висловив позитивні емоції на адресу спікера Джонсона після успішного ухвалення пакета допомоги. Я думаю, що навіть Дональд Трамп, яким би непередбачуваним і проблематичним він не був, через його взаємовідносини з Росією, розуміє, що Сполученим Штатам потрібно продовжувати підтримувати Україну якомога більше", - підсумував він.

Що передувало 

На Мюнхенській конференції з безпеки в лютому віцепрезидентка США Камала Гарріс особисто звернулась до президента України Володимира Зеленського з проханням утриматися від ударів по російських нафтопереробних заводах.

10 квітня помічниця міністра оборони США з питань міжнародної безпеки Селеста Валландер заявила, що російські НПЗ є "цивільними цілями".

Голова Пентагону Ллойд Остін заявив, що атаки України на російські нафтопереробні заводи можуть вплинути на глобальні енергетичні ринки. Він порадив українцям зосередитись на інших цілях.

15 квітня кореспондентка Еспресо Тетяна Висоцька повідомила, що у ПАРЄ назвали російські НПЗ легітимною ціллю для України та внесли це до резолюції.

Нагадаємо, США скасували вимогу до України не бити по російських НПЗ.

"Ще декілька тижнів тому американські посадовці дуже наполегливо просили Україну зовсім не бити по російських НПЗ. Після нетривалих роздумів українська сторона відповідала, що допомоги немає від США й ми будемо робити все, що може зупинити РФ. Наразі допомога проголосована, а удари продовжуються", - сказав військовий експерт, співробітник СБУ 2004-2015 рр. Іван Ступак в етері Еспресо.

Теги:
Росія
ЗСУ
Джо Байден
Війна з Росією
Дональд Трамп
вибори у США
США
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