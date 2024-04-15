Віцепрезидентка США Гарріс особисто просила Зеленського утриматися від ударів по російських НПЗ, - WP

Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на офіційні джерела.

Зазначається, що віцепрезидентка США Гарріс приватно зустрілася з Зеленським і сказала йому, що прохання утриматися від ударів на російські НПЗ зумовлене думкою офіційних осіб США про те, що це призведе до підвищення світових цін на енергоносії й спровокує Росію до більш агресивної помсти в Україні.

За словами офіційних осіб, це прохання роздратувало Зеленського та його головних помічників.

Джерела кажуть, що Зеленський відхилив цю рекомендацію, не знаючи, чи вона відображає консенсус з позицією адміністрації Байдена.

Зазначається, що ці інциденти загострили напруженість у відносинах Києва та Вашингтона, адже Україна очікує на відкладений пакет допомоги на суму $60 млрд. Американські, українські та європейські офіційні особи говорили про розбіжності у поглядах між Вашингтоном і Києвом.

Захисники стратегії України серед американських чиновників звинувачують Білий дім у пріоритеті внутрішньої політики над військовими цілями Києва.

"Мені здається, що адміністрація Байдена не хоче, щоб ціни на газ підвищувалися в рік виборів", - сказав сенатор Том Коттон.

Чиновники визнають, що підтримка світових енергетичних ринків для подолання інфляції є пріоритетом для Білого дому. Але це також важливо для підтримки українських військових зусиль в Європі.