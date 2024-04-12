"Законна воєнна ціль": голова комітету ВР із зовнішньої політики Мережко про критику Пентагоном ударів по НПЗ у РФ

Про це розповів народний депутат України, голова Комітету ВР з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко в етері телеканалу "Еспресо".

"У ст. 52 першого протоколу до Женевських Конвенцій міститься визначення "воєнних" і "цивільних" об'єктів. Насправді це питання є доволі дискусійним. Положення, яке містить в собі цю дефініцію, відмінності між воєнним і цивільним об'єктом, є також доволі розпливчастим. Але на мою думку, як юриста міжнародника, НПЗ в Росії не можна вважати цивільними об'єктами, це воєнні об'єкти, в контексті і розумінні цієї статті. Згідно з цим визначенням, воєнний об'єкт - це об'єкт який, вносить вклад у воєнні дії і знищення якого, пов'язане з послабленням воєнної позиції противника. Тому удари по НПЗ, які використовуються Росією для агресії та підтримки військової сили, є законною воєнною ціллю. В цьому немає сумнівів", - сказав голова комітету ВР.

Коментуючи заяву помічниці міністра оборони США Ллойда Остіна Селести Волландер, що російські НПЗ є "цивільними цілями", Мережко зазначив, що у представників Пентагону є право на подібні висловлювання. Однак, удари по НПЗ РФ Україна має наносити далі.

"Голова Пентагону Ллойд Остін, його представники можуть так висловлюватися. Волландер працювала якийсь час у Москві. Важко коментувати, наскільки цей факт вплинув на її світогляд. Дійсно, це може насторожувати. Але ми маємо продовжувати вести війну так, як ми її ведемо. Не можна обмежуватись бойовими діями виключно на території України. Якщо ми хочемо виграти війну, нам треба вести боротьбу і бойові дії, в тому числі, на території держави-агресора. США є нашим найбільшим партнером України. Друзі між собою мають порушувати складні питання і висловлювати невдоволення, це цілком нормально”, - додав Мережко.